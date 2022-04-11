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Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска

Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска (15 фото)

Автор:
11 апреля 2022 15:12
Сообщество : Юмор
Метки: истории   истории про родственников   прикол   родственники   свекровь   смешно   фото   
2145
15

Свекровь есть в жизни у каждого семейного человека. Иногда отношения складываются хорошо, но чаще всего люди делятся далеко не позитивными историями. Наша подборка как раз такая: конфузы, бред и немного юмора.

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А какие у вас отношения со свекровью?

Источник:

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Метки: истории   истории про родственников   прикол   родственники   свекровь   смешно   фото   
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6  комментариев
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35k
Нанук Паналык Час назад
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Inter 17 минут назад
а что делать, если у меня семейного человека нет свекрови и никогда не будет??
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5k
Mr.X 20 минут назад
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59k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
ибо нехер выбирать маманькиных сынков и жить с мамами . а если с самого начала контроль и куча советов то сразу нахер с пляжа . житья не будет . жить можно и самостоятельно просто по началу с меньшим комфортом , но кто ж поменяет отчий дом на комнату съемную
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11k
Kostick 52 минуты назад
пГостите, но откуда то могла взяться бывшая свекровь у того мужика?
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11k
Antique computer Час назад
Какая милота - мамы мальчиков жалуются на мам собственных мужей ))
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