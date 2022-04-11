Выходки свекровей, после которых хочется покрутить пальцем у виска

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Свекровь есть в жизни у каждого семейного человека. Иногда отношения складываются хорошо, но чаще всего люди делятся далеко не позитивными историями. Наша подборка как раз такая: конфузы, бред и немного юмора.
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А какие у вас отношения со свекровью?
Источник:
АНТИФИШКИ
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