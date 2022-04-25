14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет

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Теща - это такой родственник со стороны жены, без которого не обходится ни один семейный анекдот. Сегодня мы собрали истории от людей, тещи которых знатно набедокурили.
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А вы знаете какие-нибудь безумные истории про тещ?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Такая же история была. Теща алиментов от знакомого хотела, а так вообще ребенком 10 лет не интересовалась.
-Тёща моя, золотые пальцы,
В одну руку тебе х.., а в другую яйцы.
Теща краснела, шутя кидала в зятя тарелкой или вазой с салатом, но зять утверждал что ей песня нравится и этим она так скрывает смущение.