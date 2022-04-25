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14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет

14 ситуаций с тещами в главной роли, которые так достали, что сил никаких нет

Автор:
25 апреля 2022 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   истории   подслушано   прикол   родственники   смешные картинки   теща   фото   
4123
15

Теща - это такой родственник со стороны жены, без которого не обходится ни один семейный анекдот. Сегодня мы собрали истории от людей, тещи которых знатно набедокурили.

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А вы знаете какие-нибудь безумные истории про тещ?

Источник:

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Метки: забавно   истории   подслушано   прикол   родственники   смешные картинки   теща   фото   
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12  комментариев
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1k
!ГЕНнадий 2 часа назад
-Жениться - надо на сироте... (с)
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2k
Replicant 3 минуты назад
Теща говорит зятю:
- Вы каждый вечер рассказываете моему внуку сказки. Но почему у вас они все
заканчиваются одинаково: "Они поженились и жили долго и счастливо, потому что
невеста была сиротой..." ?
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30k
Teodor 5 минут назад
Моя теща - золото. И вовсе не потому, что живем в 700 км от неё... Свояк живет у них - тоже не жалуется.
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27k
Владимир 12 минут назад
Комментарий к фото
Кальция в организме мало.
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5k
Сергей 20 минут назад

Такая же история была. Теща алиментов от знакомого хотела, а так вообще ребенком 10 лет не интересовалась.
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7k
Фомич 23 минуты назад
Значит я везучий! С тещей скандалов не было, жена с моей мамой сразу друг друга приняли...)))
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1k
Александр Туманов Полчаса назад
Первая тёща была на половину немка! Как она мне сама рассказала её мать немец изнасиловал во времена В. О. В. Сами они из Белоруссии. Говорит мать не любила её, за всё ругала и за косы таскала. Но Женщина Золото, дай бог всем такую тёщу.
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9k
Юрий 48 минут назад
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68k
Jora Kykynaher 50 минут назад
Знакомый мой на семейных вечеринках подвыпив любил петь:
-Тёща моя, золотые пальцы,
В одну руку тебе х.., а в другую яйцы.
Теща краснела, шутя кидала в зятя тарелкой или вазой с салатом, но зять утверждал что ей песня нравится и этим она так скрывает смущение.
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