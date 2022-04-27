13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины

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Все мы хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, когда хотелось провалиться сквозь землю. Мы почитали истории от мужчин, которые признались в провальных случаях их своей жизни.
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А в какую самую нелепую ситуацию попадали вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тут больше нелепость не в ситуации, а в тупости некоторых.