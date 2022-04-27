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13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины

13 ситуаций, в которые вляпаться могли только мужчины

Автор:
27 апреля 2022 15:18
Метки: забавно   идиоты   из жизни   истории   подслушано   прикол   про мужчин   фото   
3634
14

Все мы хотя бы раз в жизни оказывались в ситуации, когда хотелось провалиться сквозь землю. Мы почитали истории от мужчин, которые признались в провальных случаях их своей жизни.

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А в какую самую нелепую ситуацию попадали вы?

Источник:

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Метки: забавно   идиоты   из жизни   истории   подслушано   прикол   про мужчин   фото   
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2  комментария
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20k
Luc72 46 минут назад
"А в какую самую нелепую ситуацию попадали вы?..."
Тут больше нелепость не в ситуации, а в тупости некоторых.
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4k
mtonaka 17 минут назад
Последний бред вообще не понял. Что за разговоры с парнем с членом во рту? Гомосятина какая то...
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