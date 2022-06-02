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17 фотографий, которые оставят у вас больше вопросов, чем ответов

17 фотографий, которые оставят у вас больше вопросов, чем ответов

Автор:
02 июня 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   и такое бывает   ну и ну   помощь зала   почему   что это было   что это означает   
625
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Некоторые события и ситуации просто требуют объяснения. Мы видим на снимках только результат этих событий. Остаётся лишь догадываться, что им предшествовало... Нужна помощь зала.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   и такое бывает   ну и ну   помощь зала   почему   что это было   что это означает   
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2  комментария
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6k
au3 Час назад
Паркуется на слух
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10k
Самка Хорька Час назад
Да лан, снизу закоксуется - для боулинга сойдёт.
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Мультголова

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