17 фотографий, которые оставят у вас больше вопросов, чем ответов

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Некоторые события и ситуации просто требуют объяснения. Мы видим на снимках только результат этих событий. Остаётся лишь догадываться, что им предшествовало... Нужна помощь зала.
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7. «Я пришел к своему складу, чтобы забрать кое-какие вещи, и обнаружил, что кто-то срезал мой замок и поставил свой собственный»
16. «Вот так почтальон оставил мою виниловую пластинку. Что еще хуже, у нас рядом с крыльцом есть ящик для доставки, которым они пользовались много раз»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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