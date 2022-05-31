50 самых странных туалетов со всего мира

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Интернет-проект Toilets With Threatening Auras ("Туалеты с угрожающей аурой") собирает и публикует изображения самых причудливых и жутких туалетов со всех уголков мира. Похоже, эта коллекция обладает большим потенциалом для фильмов ужасов. "Заранее извините, если вас будут мучить ночные кошмары", - говорится в описании проекта. Что ж, давайте проверим.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Угрожающие Юмор аура и такое бывает необычные туалеты ну и ну поржать странные туалеты туалеты унитазы
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