Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке

В Таиланде и других азиатских странах чай обычно продается в прозрачных пластиковых пакетах. Нам это может показаться странным, но для тайцев в этом нет ничего необычного. Однако при виде нового дизайна пакетов Cha Deen даже большинство тайцев в изумлении приподняли бровь...