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Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке

Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке

Автор:
27 мая 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   в Таиланде   дизайнерская идея   и такое бывает   нестандартный подход   ну и ну   смелое решение   только в таиланде   умора   
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Небольшой киоск по продаже чая Cha Deen в Лам Плай (таиландская провинция Сонгкхла) недавно попал в национальные новости. И всё благодаря смекалке и сообразительности владельцев, которые начали продавать свой чай в новой упаковке с довольно смелым дизайном.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   в Таиланде   дизайнерская идея   и такое бывает   нестандартный подход   ну и ну   смелое решение   только в таиланде   умора   
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5  комментариев
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1k
Мурчелло 43 минуты назад
Где видео как из такого пакета пьют?
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0
u85xzwky5w@bheps.com 2 минуты назад
всем привет из иллинойс ! мой родной дятька из украины пишет что подбил из стугна ПЯТЫЙ путлеровский танк и получил орден heroes of ukraine !
очень смеялся по скайпу когда рассказывал как кричал выползший из танка горящий русс-ий вантна.
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9k
БарНалей 15 минут назад
Хрен с ней с этой упаковкой. Внутри ЧАЙ?!
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Алексей 49 минут назад
и самое охеренное,что в Тайланде запрещены консерванты,поэтому там все тоько свежее и вкусное
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