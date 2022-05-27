Тайский чайный киоск прославился благодаря нестандартной упаковке

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Небольшой киоск по продаже чая Cha Deen в Лам Плай (таиландская провинция Сонгкхла) недавно попал в национальные новости. И всё благодаря смекалке и сообразительности владельцев, которые начали продавать свой чай в новой упаковке с довольно смелым дизайном.
В Таиланде и других азиатских странах чай обычно продается в прозрачных пластиковых пакетах. Нам это может показаться странным, но для тайцев в этом нет ничего необычного. Однако при виде нового дизайна пакетов Cha Deen даже большинство тайцев в изумлении приподняли бровь...
Фотографии новых чайных пакетиков Cha Deen недавно попали в тайские соцсети и почти мгновенно стали вирусными, вызвав самые разные реакции пользователей. Некоторые считают такую упаковку оскорбительной, другие — забавной, и почти все согласны с тем, что это отличная маркетинговая стратегия.
Cha Deen предлагает различные вкусы чая со льдом, такие как тайский чай, зелёный чай, чай с какао, чай с молочным ароматизатором Ovaltine и другие. Но даже если бы они были самыми вкусными чаями в мире, вы бы стали пить их из такого пакета?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Приколы Юмор в Таиланде дизайнерская идея и такое бывает нестандартный подход ну и ну смелое решение только в таиланде умора
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очень смеялся по скайпу когда рассказывал как кричал выползший из танка горящий русс-ий вантна.
Некоторые не в курсе что консерванты продлевают срок годности многих продуктов, тем самым сокращают количество отравлений у целевых потребителей (как правило людей), так же эти продукты в меньшем количестве отправляются на компост (хорошо если на компост, как правило разлагаются просто на помойке и являются прекрасной питательной средой для грибков и разносчиков болезней.
Ну и напоследок - какие консерванты кидают в чай? Даже у нас едва ли можно найти чай с консервантами.