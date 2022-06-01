Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано

И неизвестно, как сложилась бы её дальнейшая карьера и жизнь, не встреться бы на пути Клаудии Море Челентано. Знакомство переросло в роман, а затем и в брак. Понимая, с каким мужчиной ей приходится иметь дело, Море взяла на себя полный спектр обязанностей – менеджера, имиджмейкера, юриста, психолога. И практически ангела, ведь женщина оставила свою карьеру, чтобы во всём помогать мужу. Ещё и успела родить двух дочерей и сына.