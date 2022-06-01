Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано

Адриано Челентано – человек талантливый и обладающий невероятной харизмой. Что таить, по женской части актёр, ставший для советского зрителя практически родным Андрюхой, по молодым годам был тот ещё ходок.
Бешеной энергетике и итальянскому темпераменту помогали слава, известность и узнаваемость, и в объятия обольстителя должны были регулярно падать штабеля женщин всех возрастов.
Но что там, когда и где падало – мы знать не можем. Поскольку Челентано давно, безнадежно и счастливо женат. Браку музыканта, певца, актёра, режиссёра и телеведущего, страшно сказать, 58 лет!
«Пружинного», как зовут Адриано соотечественники за специфическую манеру движения на сцене, Купидон зацепил своей стрелой в далёком 1963 году. Именно тогда на съёмках картины «Какой-то странный тип» он познакомился с Клаудией – 19-летней девушкой, несмотря на юность, уже состоявшейся, амбициозной и перспективной. На тот момент она уже выступала с концертами в столице и успела сняться в нескольких фильмах.
И неизвестно, как сложилась бы её дальнейшая карьера и жизнь, не встреться бы на пути Клаудии Море Челентано. Знакомство переросло в роман, а затем и в брак. Понимая, с каким мужчиной ей приходится иметь дело, Море взяла на себя полный спектр обязанностей – менеджера, имиджмейкера, юриста, психолога. И практически ангела, ведь женщина оставила свою карьеру, чтобы во всём помогать мужу. Ещё и успела родить двух дочерей и сына.
Источник:
Эх, а как ведь зажигала девица, как заводила народ в былые времена! С песней Chi non lavora non fa l'amore («Кто не работает, тот не получит любви») она завоевала первое место на фестивале в Сен-Реми. Песня была не просто очередным романтическим шлягером: в ней был тонко завуалирован ответ на серию крупных забастовок итальянских рабочих, требовавших повышения зарплаты в 1969-1970 гг.
Источник:
Песню написал сам Челентано, которого моментально причислили к реакционерам. Огорчило это артиста – вопрос, но зато песня и в его исполнении, и версия супруги, что называется, выстрелили и разлетелись тиражом, превысившим 750 тыс. экземпляров.
А какая песня и образ Челентано кажутся вам эталонными?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Тайны династии Добронравовых: как дворник стал народным артистом и снял в кино всю семью
- Развод по-женски: основные причины, в связи с которыми женщины подают на развод
- Кто пел за героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию»?
- Половина женщин недовольна заработком своих партнеров. Ну кто бы мог подумать!
- Главная Наденька в нашей истории: малоизвестные факты о Надежде Крупской