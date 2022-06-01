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Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано

Нежная красавица, покорившая Сан-Ремо: секрет успеха песни супруги Челентано

Автор:
01 июня 2022 15:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Адриано Челентано   КЛАУДИЯ МОРИ   актёр   жена   муж   певица   песня   семья   
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Адриано Челентано – человек талантливый и обладающий невероятной харизмой. Что таить, по женской части актёр, ставший для советского зрителя практически родным Андрюхой, по молодым годам был тот ещё ходок.

Бешеной энергетике и итальянскому темпераменту помогали слава, известность и узнаваемость, и в объятия обольстителя должны были регулярно падать штабеля женщин всех возрастов.


Но что там, когда и где падало – мы знать не можем. Поскольку Челентано давно, безнадежно и счастливо женат. Браку музыканта, певца, актёра, режиссёра и телеведущего, страшно сказать, 58 лет!


«Пружинного», как зовут Адриано соотечественники за специфическую манеру движения на сцене, Купидон зацепил своей стрелой в далёком 1963 году. Именно тогда на съёмках картины «Какой-то странный тип» он познакомился с Клаудией – 19-летней девушкой, несмотря на юность, уже состоявшейся, амбициозной и перспективной. На тот момент она уже выступала с концертами в столице и успела сняться в нескольких фильмах.


И неизвестно, как сложилась бы её дальнейшая карьера и жизнь, не встреться бы на пути Клаудии Море Челентано. Знакомство переросло в роман, а затем и в брак. Понимая, с каким мужчиной ей приходится иметь дело, Море взяла на себя полный спектр обязанностей – менеджера, имиджмейкера, юриста, психолога. И практически ангела, ведь женщина оставила свою карьеру, чтобы во всём помогать мужу. Ещё и успела родить двух дочерей и сына.


Эх, а как ведь зажигала девица, как заводила народ в былые времена! С песней Chi non lavora non fa l'amore («Кто не работает, тот не получит любви») она завоевала первое место на фестивале в Сен-Реми. Песня была не просто очередным романтическим шлягером: в ней был тонко завуалирован ответ на серию крупных забастовок итальянских рабочих, требовавших повышения зарплаты в 1969-1970 гг.


Песню написал сам Челентано, которого моментально причислили к реакционерам. Огорчило это артиста – вопрос, но зато песня и в его исполнении, и версия супруги, что называется, выстрелили и разлетелись тиражом, превысившим 750 тыс. экземпляров.


А какая песня и образ Челентано кажутся вам эталонными?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Адриано Челентано   КЛАУДИЯ МОРИ   актёр   жена   муж   певица   песня   семья   
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20k
SolomonA Час назад
Но мани - но хани, как говорится...
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62k
КУЗНЕЦ Час назад
Родинку удалила...
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1k
Трям Час назад
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