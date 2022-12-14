Трагедия, спрятанная за анекдотом

Элизабет была отличной рукодельницей. И к возвращению мужа готовила тому сюрприз – вышивала жилет, в котором он должен был прибыть ко двору после завершения путешествия. Но работе не суждено было быть законченной: пришли печальные вести.

Да, страшно, горько и грустно. Но это не единственный удар, который судьба припасла для этой сильной женщины. Нет ничего ужаснее, чем пережить собственного ребёнка. А Элизабет пришлось видеть гибель всех своих детей.

Двое мальчиков умерли младенцами. Единственная дочь скончалась маленькой, в четырёхлетнем возрасте. Ещё один сын утонул вместе с кораблём, где служил, спустя год после вести о гибели отца. Парню было 16 лет. Болезнь унесла жизнь следующего в 17-летнем возрасте. Лишь первенец – самый старший достиг 30-летия. Но, по иронии судьбы, погиб во время военного перехода – он, как отец, служил на флоте.

Потомков никто из сыновей не оставил. Элизабет осталась совершенно одна. Гибель последнего сына очень сильно подкосила женщину. Два года она практически не вставала. Но потом стала понемногу подниматься и молиться. Молиться за каждого потерянного члена семьи, проводя годовщины смерти ещё и в посте по несколько дней.

Муж был и остался единственным мужчиной в жизни Элизабет. Вдова носила в кольце прядь волос покойного и все действия и поступки – свои собственные и окружающих сопоставляла с одним критерием – одобрил бы это её Джеймс.

Незадолго до смерти (а Элизабет прожила очень долгую жизнь и скончалась в 93 года) она сожгла абсолютно все личные письма, записи, документы. Чтобы никто чужой не увидел важную часть жизни после ухода.

Адмиралтейство почти 40 лет выплачивало вдове пенсию. Женщина особенно не шиковала, кое-что скопила. И завещала все сбережения местному приходу и нескольким пожилым одиноким женщинам, которым она помогала и при жизни.

Элизабет Кук – яркий пример стойкости и силы духа, силы, которая остаётся в тени. Даже оставшись без поддержки, она смогла до конца вынести свой крест, не сломавшись, мудро и с достоинством распорядившись отведёнными ей годами и средствами.