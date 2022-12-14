Трагедия, спрятанная за анекдотом

Результатом стычки с туземцами 14 февраля 1779 года на острове Гавайи стала гибель капитана Джеймса Кука. Впоследствии этот исторический факт неоднократно обыгрывали в песнях и даже анекдотах.
Между тем как за его гибелью осталась и трагедия – трагедия хорошего человека. Три кругосветных путешествия и открытие неизведанных территорий – это поистине выдающиеся свершения. А карты, которые Кук выполнил, были в ходу чуть ли не до конца XIX века – настолько качественно, точно и скрупулёзно они были сделаны.
Джеймса можно назвать если не гением, то точно самородком. Ведь выходец из нищей семьи батраков добился невероятного по тем временам взлёта. Базовое образование мальчику оплатил работодатель отца, заметив умного мальчишку. Подросший юноша поработал на ферме, в магазине, а потом поступил юнгой на маленькое частное судно. Проявив себя и дослужившись до капитана, Кук предложил свои услуги уже короне.
Получается, что образование новоиспечённого капитана как было, так и осталось начальным? Не совсем так: уже начав карьеру на флоте, он любую свободную минуту посвящал учёбе. И науки выбрал не самые простые – алгебра, тригонометрия, геометрия, астрономия, навигация и не только. То есть всё то, что необходимо для службы и дальнейшей карьеры на флоте.
После перехода на службу в Королевский флот путь пришлось начать заново, с рядовой должности. Но Кук быстро исправил это благодаря знаниям и целеустремлённости.
Но речь не совсем о Джеймсе, а о его второй половине. Избранницей стала Элизабет Баттс, девушка из такой же простой семьи: отец держал гостиницу, в которой останавливался будущий капитан.
Это тоже отчасти анекдотичная ситуация. Дескать, хотите гармоничные отношения в семье? Выходите замуж за капитана дальнего плавания. Куки прожили в браке 17 лет, вплоть до смерти Джеймса. И в общей сложности вместе за это время они пробыли от силы 4 года. У супругов родилось 6 детей.
Элизабет была отличной рукодельницей. И к возвращению мужа готовила тому сюрприз – вышивала жилет, в котором он должен был прибыть ко двору после завершения путешествия. Но работе не суждено было быть законченной: пришли печальные вести.
Да, страшно, горько и грустно. Но это не единственный удар, который судьба припасла для этой сильной женщины. Нет ничего ужаснее, чем пережить собственного ребёнка. А Элизабет пришлось видеть гибель всех своих детей.
Двое мальчиков умерли младенцами. Единственная дочь скончалась маленькой, в четырёхлетнем возрасте. Ещё один сын утонул вместе с кораблём, где служил, спустя год после вести о гибели отца. Парню было 16 лет. Болезнь унесла жизнь следующего в 17-летнем возрасте. Лишь первенец – самый старший достиг 30-летия. Но, по иронии судьбы, погиб во время военного перехода – он, как отец, служил на флоте.
Потомков никто из сыновей не оставил. Элизабет осталась совершенно одна. Гибель последнего сына очень сильно подкосила женщину. Два года она практически не вставала. Но потом стала понемногу подниматься и молиться. Молиться за каждого потерянного члена семьи, проводя годовщины смерти ещё и в посте по несколько дней.
Муж был и остался единственным мужчиной в жизни Элизабет. Вдова носила в кольце прядь волос покойного и все действия и поступки – свои собственные и окружающих сопоставляла с одним критерием – одобрил бы это её Джеймс.
Незадолго до смерти (а Элизабет прожила очень долгую жизнь и скончалась в 93 года) она сожгла абсолютно все личные письма, записи, документы. Чтобы никто чужой не увидел важную часть жизни после ухода.
Адмиралтейство почти 40 лет выплачивало вдове пенсию. Женщина особенно не шиковала, кое-что скопила. И завещала все сбережения местному приходу и нескольким пожилым одиноким женщинам, которым она помогала и при жизни.
Элизабет Кук – яркий пример стойкости и силы духа, силы, которая остаётся в тени. Даже оставшись без поддержки, она смогла до конца вынести свой крест, не сломавшись, мудро и с достоинством распорядившись отведёнными ей годами и средствами.
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И насчет бедности. Всегда упоминается, что папа был батрак. Но к моменту 13-ти летия сына уже несколько лет занимал должность управляющего фермой.
Он много книг читал по точным наукам и в 27 ему предложили место капитана. Он отказался и пошел матросом на HMS Eagle, но через месяц он уже боцман. Видать обзавелся мохнатой лапой и знакомствами. Адмиралтейству не нравился картограф и они пошли с другого конца, приказывать картографу они не могли, а матросу-боцману Куку легко. Дальнейшее продвижение понятно.
И если люди Кука не убивали всех встреченных островитян, то это не значит, что он был добрым и милосердным. Просто некоторые вещи проще решить худым миром. Но чуть что и кровь лилась вполне себе хорошо.
Англия была морской державой №1 и искала новые Земли, что можно пограбить. Нужны были разведывательные экспедиции, а в них грамотные и злобные люди, что поднимут уровень Британии на новый уровень. Парень оказался в нужное время в нужном месте.
А то, что "мягкий, белый и пушистый", из бедных простолюдинов, мог стать капитаном на флоте, при всём своём уме, я не верю.
Там прогрызать себе дорогу нужно, не оглядываясь на кровь и кишки конкурентов.
Ну а туземцев, наглы и за людей то никогда не считали.
метнул гадюка, и нету Кука!"
поистине жизнь увлекательнее любого вымысла!