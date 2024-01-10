13 звёзд, отказавшихся от прославленных фамилий

Анджелина Джоли родилась в 1975 году в семье актёров Джона Войта и Маршелин Бертран.

Родители разошлись, когда девочке было меньше года. У Анджелины всю жизнь были сложные отношения с отцом, снискавшим славу после роли в фильме "Полуночный ковбой".

В 2002 году исполнительница "Лары Крофт" отказалась от фамилии Войт в пользу Джоли.