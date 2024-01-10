13 звёзд, отказавшихся от прославленных фамилий

Кендалл Дженнер, Бруклин Бекхэм и Лили-Роуз Депп, как и многие отпрыски звёзд, идут по проторенной дорожке и, несомненно, пользуются прославленными фамилиями. Однако есть и исключения. Дети богатых и знаменитых порой скрывают своё происхождение, чтобы самостоятельно добиться успеха.
Анджелина Джоли родилась в 1975 году в семье актёров Джона Войта и Маршелин Бертран.
Родители разошлись, когда девочке было меньше года. У Анджелины всю жизнь были сложные отношения с отцом, снискавшим славу после роли в фильме "Полуночный ковбой".
В 2002 году исполнительница "Лары Крофт" отказалась от фамилии Войт в пользу Джоли.
Николас Ким Коппола - так звали Кейджа при рождении. Он племянник знаменитого режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.
Хотя в начале своей карьеры Николас снялся в нескольких фильмах создателя "Крёстного отца", он впоследствии сменил фамилию, заимствовав её у героя комиксов Люка Кейджа и композитора-авангардиста Джона Кейджа.
Генри Вулф - музыкант, настоящее имя которого Генри Гаммер. Он также является единственным сыном Мерил Стрип и известного американского скульптора Дона Гаммера.
Как и его сестра Луиза, Генри использует своё второе имя в профессиональной деятельности.
Однажды он сказал изданию American Songwriter: "Вулф - моё второе имя. Оно было дано мне, и я подумал, что могу использовать его вместо фамилии".
Оливия Джейн Коберн родилась в семье журналиста Эндрю Коберна и телепродюсера Лесли Коберн. Она состоит в родстве с Ивлином Во, автором романа "Возвращение в Брайдсхед". Романистка Эмма Теннант также приходилась ей дальней кузиной, а её дед, Клод Кокберн, был известным журналистом и писателем, воевавшим вместе с Эрнестом Хемингуэем во время гражданской войны в Испании.
Свой псевдоним Оливия выбрала в честь писателя Оскара Уайлда.
Нора родилась в семье американского концертного продюсера Сью Джонс и индийского виртуоза игры на ситаре Рави Шанкара.
В 16 лет, с согласия обоих родителей, исполнительница хита Don't Know Why официально сменила фамилию на Джонс.
44-летняя певица практически не общалась с отцом до 18 лет.
Американский актёр и режиссёр Эмилио Эстевес - сын актёра Мартина Шина и старший брат Чарли Шина. Звезда фильма "Клуб "Завтрак"" отказался от сценического псевдонима отца.
В 2023 году Эмилио рассказал Today, что его отец сожалеет о смене фамилии.
Джоан де Бовуар де Хэвилленд родилась в 1917 году в семье британского адвоката Уолтера Аугустуса де Хэвилленда и театральной актрисы Лилиан Аугусты Рюз, известной под псевдонимом Лилиан Фонтейн.
Так как её сестра Оливия начала актёрскую карьеру раньше, будущая голливудская кинодива взяла театральную фамилию матери.
Имя Луизы Джейкобсон при рождении - Луиза Гаммер. Она является дочерью Мерил Стрип и Дона Гаммера.
В то время как сёстры, Мэми и Грейс, выступают под настоящей фамилией, она использует своё второе имя, чтобы её не путали с актрисой Луизой Гаммер.
31-летняя модель Лейла Джордж, настоящее имя которой Лейла Д'Онофрио, - дочь актёров Винсента Д'Онофрио и Греты Скакки.
Лейла использует своё второе имя в качестве сценического псевдонима.
Автор песен и певица Эль Кинг родилась под именем Тэннер Эль Шнайдер. Она является дочерью комика, актёра и бывшей звезды SNL Роба Шнайдера.
Исполнительница хита "Ex's and Oh's" носит своё второе имя и девичью фамилию матери.
"Я не то чтобы хотела стать знаменитостью. Я хотела быть артисткой", - сказала Эль в интервью ABC News в 2015 году.
Настоящее имя King Princess - Микаэла Маллани Штраус. В детстве она проводила много времени в студиях звукозаписи со своим отцом, звукорежиссёром Оливером Штраусом.
Кроме того, Оливер является владельцем студии Mission Sounds, где работали такие группы, как Arctic Monkeys. Именно здесь King Princess записала свой дебютный альбом Cheap Queens.
Фамилия семьи Штраус известна и за пределами музыкальной индустрии. Исидор Штраус, прапрадед певицы, был совладельцем крупнейшей американской сети универмагов Macy's. Он погиб вместе со своей женой Идой при крушении "Титаника" в 1912 году.
Тори Спеллинг - дочь медиа-магната Аарона Спеллинга.
Она впервые услышала о "Беверли-Хиллз, 90210" от своего агента. Узнав, что исполнительным продюсером сериала будет её отец, она решила пройти прослушивание под сценическим именем Тори Митчелл. Фамилию она позаимствовала у персонажа Хизер Локлир.
Мейбел Алабама-Перл Маквей родилась в Испании в 1996 году. Она является дочерью британского продюсера Кэмерона МакВея и шведской певицы Нене Черри. Тем не менее, 27-летняя обладательница премии Brit Awards выступает под мононимом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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