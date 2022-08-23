Страсти по-индийски: жена с любовником заказали мужа киллерам, но что-то пошло не так

В итоге вся эта компания нашла элегантный выход из ситуации: рогоносца облили кетчупом, и в итоге сделали кучу фотографий. Все это отправили любовнику и жене. Теперь у нас комедия.

Но на этом все не кончилось. Любовник, не выдержав чувства вины, покончил с собой – тут у нас вырисовывается вполне себе драма.