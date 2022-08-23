Страсти по-индийски: жена с любовником заказали мужа киллерам, но что-то пошло не так

Индия – поистине необычная страна. Там постоянно что-то происходит – то родится четырехногий и четырехрукий ребенок, то кто-то прикинется полицейскими, и в итоге организует целый участок. Но бывают и поистине болливудские истории.
Итак, представьте себе: он и она. Они живут в браке, и вроде как даже счастливо. Но в один не очень прекрасный день к нему приходят киллеры. Звучит интригующе? Но дальше ситуация приобрела совсем уж странный оборот.
Оказалось, что у нее был любовник, с которым она хотела жить долго и счастливо. А мужа парочка решила прихлопнуть. Таким образом, наш фильм превращается в триллер. И это далеко не первая смена жанра.
Дальше – больше. Всех победила… Нет, не любовь, а мужское чувство солидарности. Так, киллеры посмотрели на все это, пожалели мужика, и решили работу не исполнять. Но ведь деньги как-то хочется получить?
В итоге вся эта компания нашла элегантный выход из ситуации: рогоносца облили кетчупом, и в итоге сделали кучу фотографий. Все это отправили любовнику и жене. Теперь у нас комедия.
Но на этом все не кончилось. Любовник, не выдержав чувства вины, покончил с собой – тут у нас вырисовывается вполне себе драма.
Конечно, всей этой криминальной историей не могли не заинтересоваться в полиции – там решили, что происходит что-то неладное, и пришли к супругам с целью арестовать неверную жену. Но рогоносец, как истинный олень, попросил копов этого не делать – жену он любит. Хэппи-энд. Настоящий Болливуд.
Источник:
АНТИФИШКИ
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