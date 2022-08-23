FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9368 постов • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Страсти по-индийски: жена с любовником заказали мужа киллерам, но что-то пошло не так

Страсти по-индийски: жена с любовником заказали мужа киллерам, но что-то пошло не так

Автор:
23 августа 2022 21:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   жена   измена   килер   любовник   муж   трагедия   треугольник   
1596
5

Индия – поистине необычная страна. Там постоянно что-то происходит – то родится четырехногий и четырехрукий ребенок, то кто-то прикинется полицейскими, и в итоге организует целый участок. Но бывают и поистине болливудские истории.

Итак, представьте себе: он и она. Они живут в браке, и вроде как даже счастливо. Но в один не очень прекрасный день к нему приходят киллеры. Звучит интригующе? Но дальше ситуация приобрела совсем уж странный оборот.

×
×

Оказалось, что у нее был любовник, с которым она хотела жить долго и счастливо. А мужа парочка решила прихлопнуть. Таким образом, наш фильм превращается в триллер. И это далеко не первая смена жанра.

Дальше – больше. Всех победила… Нет, не любовь, а мужское чувство солидарности. Так, киллеры посмотрели на все это, пожалели мужика, и решили работу не исполнять. Но ведь деньги как-то хочется получить?

В итоге вся эта компания нашла элегантный выход из ситуации: рогоносца облили кетчупом, и в итоге сделали кучу фотографий. Все это отправили любовнику и жене. Теперь у нас комедия.

Но на этом все не кончилось. Любовник, не выдержав чувства вины, покончил с собой – тут у нас вырисовывается вполне себе драма.

Конечно, всей этой криминальной историей не могли не заинтересоваться в полиции – там решили, что происходит что-то неладное, и пришли к супругам с целью арестовать неверную жену. Но рогоносец, как истинный олень, попросил копов этого не делать – жену он любит. Хэппи-энд. Настоящий Болливуд.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   жена   измена   килер   любовник   муж   трагедия   треугольник   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
U55R 42 минуты назад
Эти копы оказались липовыми, из того самого фальшивого полицейского участка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
K_II_T 5 минут назад
И сейчас мы об этом станцуем и споём

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 9 минут назад
Во, ля , бред
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Delhana Полчаса назад
Та ясен хер, столько петь и танцевать - за весь сюжет будет несколько трупов, чисто от переутомления. Нельзя им такие сложные комбинации разыгрывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
а потом они все умерли от истощения пока танцевали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32991



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки
Дирндль: что за интересное платье носят немецкие девушки
Набирающие популярность в сообществах
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Обыкновенная красота — Девушки России, лица нашего времени. Часть 1⁠⁠
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#автомир#аварии#история#шоу бизнес#природа#люди#драка
#Юмор#прикол#автомобили#в мире#дтп#забавно#авто аварии#Еда#сарказм#кот
#интересно#факты#картинки#подборка#Приколы#знаменитости#Ynews#кино#смешно#Украина
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Развод по-женски: основные причины, в связи с которыми женщины подают на развод Развод по-женски: основные причины, в связи с которыми женщины подают на развод Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией Половина женщин недовольна заработком своих партнеров. Ну кто бы мог подумать! Половина женщин недовольна заработком своих партнеров. Ну кто бы мог подумать! 16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели 16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели

На что жалуетесь?

Вернуться