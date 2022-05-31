Всегда проверяйте фон, на котором фотографируетесь!

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Эти люди понятия не имели, что происходит на заднем плане, когда делали снимок. Получились классические фотобомбы: случайно (а иногда и намеренно) попавшие в кадр прохожие, животные и предметы оттягивают всё внимание на себя.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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