Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом

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Что делает девушка, когда ее любимый человек - муж или бойфренд - внезапно удивляет ее до глубины души, причем отнюдь не в хорошем смысле? Конечно, она идет жаловаться подругам - или, на худой конец, в интернет. Что ж, будем сочувствовать!
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Вчера я рассталась с бойфрендом. Он собирал вещи, пока я спала, а когда я встала, то увидела, что вместе со своими вещами он увез мой унитаз
"Угадайте, кто разрывает пакет, как сумасшедший енот, а потом обнаруживает, что он был многоразовым?"
"Я попросила мужа устроить мне фотосессию во время беременности. Ну, что ж, собаки получились неплохо"
"Я пожаловалась моему бойфренду, что у нас давно не было обнимашек, и вот на что он расщедрился"
"Вот так мой бойфренд кладет масло в холодильник, который никто не мыл уже несколько месяцев"
"Мой бойфренд никогда не выбрасывает втулки от туалетной бумаги, вместо этого устраивая из них инсталляцию на крышке бачка"
"На этом столике - все подарки, которые муж подарил мне на мой день рождения, годовщину нашей свадьбы, рождество и день матери"
"Название должности моего бойфренда - "инженер по архитектурным решениям". Вот такое архитектурное решение он придумал в туалете"
"Мой бойфренд не моет стакан из-под молока, а просто наливает туда воды. А чего, говорит он, в желудке все равно все смешается"
"У моей соседки по комнате - новый бойфренд. Он без спроса взял мою машинку для стрижки, не помыл, раковину тоже не помыл, устроил в ней засор и ушел"
"Мой бойфренд засыпал соль в рисоварку вместо риса и два часа удивлялся, почему она так медленно готовится"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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и фигли у вас холодильник не мыт несколько месяцев?