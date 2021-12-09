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Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом

Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом (31 фото)

Автор:
09 декабря 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупо и нелепо   забавно   как идиот   м и ж   отношения   приколы   смешно   
566
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Что делает девушка, когда ее любимый человек - муж или бойфренд - внезапно удивляет ее до глубины души, причем отнюдь не в хорошем смысле? Конечно, она идет жаловаться подругам - или, на худой конец, в интернет. Что ж, будем сочувствовать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   глупо и нелепо   забавно   как идиот   м и ж   отношения   приколы   смешно   
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7  комментариев
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3k
Дмитрий 19 минут назад
Это не бойфренды, это просто свиньи. И да. Воспитание здесь бессильно.
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8k
Злокрыс 4 минуты назад
чтобы втулки в туалете убирались, мы заводим жён.
и фигли у вас холодильник не мыт несколько месяцев?
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8k
Кенвуд 6 минут назад
С детства чувство опрятности не привито - свинья до конца жизни. Таких перевоспитать невозможно, только бросать Кху Ям. Есть у меня такие знакомые.
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206
Lepus 16 минут назад
Комментарий к фото
Блин! Да он гений!
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5k
SuperTroll 19 минут назад
Мужик живет на своей территории, делает, как хочет. Кому не нравиться, с вещами на выход
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36k
Александр Полчаса назад
Почистил зубы, закрой, блин, тюбик!
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399
bobobo Александр 17 минут назад
Я колпачёк от тюбика посеял.
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