Тот неловкий момент, когда ты поняла, что живешь с идиотом

Что делает девушка, когда ее любимый человек - муж или бойфренд - внезапно удивляет ее до глубины души, причем отнюдь не в хорошем смысле? Конечно, она идет жаловаться подругам - или, на худой конец, в интернет. Что ж, будем сочувствовать!

0

Мой муж - технический кретин 0 Источник:

×

×

Вчера я рассталась с бойфрендом. Он собирал вещи, пока я спала, а когда я встала, то увидела, что вместе со своими вещами он увез мой унитаз 0 Источник:

"Угадайте, кто разрывает пакет, как сумасшедший енот, а потом обнаруживает, что он был многоразовым?" 0 Источник:

"Мой муж не может поставить тарелку в раковину. Ему обязательно надо рискнуть тарелкой" 0 Источник:

"Мой муж купил матрас с памятью формы для своей стороны кровати" 0 Источник:

"Я попросила мужа устроить мне фотосессию во время беременности. Ну, что ж, собаки получились неплохо" 0 Источник:

"Я пожаловалась моему бойфренду, что у нас давно не было обнимашек, и вот на что он расщедрился" 0 Источник:

"Мой муж так боится поцарапать новый компьютер, что отказывается снимать с него целлофан" 0 Источник:

"Вот так мой бойфренд кладет масло в холодильник, который никто не мыл уже несколько месяцев" 0 Источник:

"Вместо того, чтобы убрать просыпанный сахар, мой бойфренд написал на нем это" 0 Источник: "Извини".

"Мой бойфренд никогда не выбрасывает втулки от туалетной бумаги, вместо этого устраивая из них инсталляцию на крышке бачка" 0 Источник:

"На этом столике - все подарки, которые муж подарил мне на мой день рождения, годовщину нашей свадьбы, рождество и день матери" 0 Источник:

"Геймерское место моего бойфренда" 0 Источник:

"Такие кучки жвачек мой муж оставляет по всему дому" 0 Источник:

"Так мой бойфренд режет авокадо" 0 Источник:

"Название должности моего бойфренда - "инженер по архитектурным решениям". Вот такое архитектурное решение он придумал в туалете" 0 Источник:

"Я попросила мужа загрузить посудомойку" 0 Источник:

"Провела выходные с новым бойфрендом. Оказывается, он вот так открывает хлеб" 0 Источник:

"Мой бойфренд не моет стакан из-под молока, а просто наливает туда воды. А чего, говорит он, в желудке все равно все смешается" 0 Источник:

"Вот почему я вчера рассталась с бойфрендом. Надеюсь, вы меня понимаете" 0 Источник:

"У моей соседки по комнате - новый бойфренд. Он без спроса взял мою машинку для стрижки, не помыл, раковину тоже не помыл, устроил в ней засор и ушел" 0 Источник:

"Оказывается, муж использует мой любимый кухонный нож для ухода за растениями" 0 Источник:

"Мой муж ходит в магазин в таком виде" 0 Источник:

"Купила вкусное голландское печенье, предложила бойфренду. А он, оказывается, монстр" 0 Источник:

"Мой бойфренд засыпал соль в рисоварку вместо риса и два часа удивлялся, почему она так медленно готовится" 0 Источник:

"Мой муж ест яблоки ложкой" 0 Источник:

"Мой бойфренд оставляет пустые упаковки в холодильнике" 0 Источник:

"Так мой бойфренд ест сыр" 0 Источник:

"Я поставила мужу две подставки под чашку - а он все равно ставит свой кофе рядом с ними" 0 Источник: