Что тут такое происходит?

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Странные, смешные и просто безумные фотографии - в подборке, которая докажет вам, что в мире всегда есть место небольшой дозе безумия.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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