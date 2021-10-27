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Остроумные способы решения проблем

Остроумные способы решения проблем (13 фото)

Автор:
27 октября 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   жиза   забавно   приколы   решение проблем   слабоумие и отвага   смешно   сообразительные   
2031
13
Ловкость рук и богатая фантазия - все, что нужно для решения любой проблемы, которая может возникнуть в хозяйстве. Не верите? Посмотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   жиза   забавно   приколы   решение проблем   слабоумие и отвага   смешно   сообразительные   
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DenOFF 41 минуту назад
"Что бы позвонить в звонок, соедините провода"
Не знаю как в других странах, у нас в России на кнопку звонка идёт переменное напряжение 220 вольт. Думаю, что звонок в лучшем случае будет сильно материться.
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945
Бэмсяра 2 часа назад
особенно понравилась тачка с костром в бассейне) 1 - пока горит, купаться нельзя, когда прогорит - купаться придется как после извержения вулкана, в бассейне полном пепла. В общем одно удовольствие)
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