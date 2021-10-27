Остроумные способы решения проблем

2031
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Ловкость рук и богатая фантазия - все, что нужно для решения любой проблемы, которая может возникнуть в хозяйстве. Не верите? Посмотрите!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не знаю как в других странах, у нас в России на кнопку звонка идёт переменное напряжение 220 вольт. Думаю, что звонок в лучшем случае будет сильно материться.