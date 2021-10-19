Фотографии, на которых есть скрытые секреты

363
18
Вот небольшая подборка снимков - местами смешных, местами довольно странных, - которые объединяет одна тема: где-то на изображении находится объект, переворачивающий картинку с ног на голову. Случайный фотобомбинг, оптическая иллюзия или другой секрет.
×
9. Инсталляция на заднем плане создает впечатление, будто ребенок держит в руках холодное оружие
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Тот случай, когда парни и девушки сходятся во вкусах
- 15+ теней, которые раскрывают секреты предметов и людей
- 18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
- 25 фотографий, на которых всё самое интересное происходит на заднем плане
- 25 фото из серии "за секунду до"
15
Понравилось15
Новости партнёров