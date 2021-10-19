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Фотографии, на которых есть скрытые секреты

Фотографии, на которых есть скрытые секреты (18 фото)

Автор:
19 октября 2021 15:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавные снимки   приколы   секреты   так получилось   фотобомбинг   фотобомбы   
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18
Вот небольшая подборка снимков - местами смешных, местами довольно странных, - которые объединяет одна тема: где-то на изображении находится объект, переворачивающий картинку с ног на голову. Случайный фотобомбинг, оптическая иллюзия или другой секрет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные снимки   приколы   секреты   так получилось   фотобомбинг   фотобомбы   
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