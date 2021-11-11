Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно

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Иногда мироздание успешно выступает в роли толстого тролля - и если мишенью его остроумия станешь ты, тебе несдобровать!
"Тропический шторм с именем моей мамы сегодня обрушится на город, где завтра женится мой отец"
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Полицейская машина в Луизиане попала в аварию после того, как в окно машины влетела сова и начала клевать патрульных
Фото Николь Кидман, выходящей из суда после развода с Томом Крузом, попало на страницы всей мировой прессы. Привет, Том!
Тысячи австралийцев собрались на барбекю рядом с домом веганки, затаскавшей соседей по судам из-за запаха жареного мяса, доносившегося с их двора
Компания делает ароматизированные свечи, вдохновленные разными географическими локациями. Эту свечу она посвятила штату Огайо
"Огайо. Смотреть нечего. Заняться нечем. Представляем Огайо - свечу без запаха!"
То неловкое чувство, когда тебя арестовали и показывают в новостях по всем каналам, и тут приходит этот кот
Сотрудник береговой охраны показывает детям, как работает водяная помпа... ой, простите, коллега!
В сезон дождей в Мумбаи на стоянке произошел провал грунта. Это надо же было так точно поставить машину!
В "Люцифере" Люцифер - единственный персонаж с британским акцентом. Неужели в аду так много британцев?
В Уолтера Саммерфорда трижды била молния - в 1918, 1924 и 1930 годах. В 1932 году он умер, а в 1936-м молния ударила вновь - на сей раз, в его могилу
Вот ты десять лет тренируешься, учишь всякие приемчики на базе спецназа, а потом пацаны ловят тебя вот так
На значке "Пешеход" в странах Европы человечек двигается в разных направлениях. Но если присмотреться, станет ясно: в Польше никто никуда не идет, а остальные бегут от нее подальше
Я все сказал
"Что-то пошло не так. Причина: здоровый образ жизни недоступен в вашей стране".
В Калифорнии живет несколько сотен диких кондоров. Двадцать ихз них объединились в стаю и регулярно громят веранду этого дома
"Мой коллега взял двухнедельный отпуск и уехал в Африку, чтобы забраться на Килиманджаро. Он упорно шел в гору целую неделю, и наконец, на вершине попросил гида снять его, пока телефон не сел на 25-градусном морозе. Вот он, этот снимок
Еще один скелет найден в Помпеях. Этот человек убегал от извержения, когда 300-килограммовый булыжник прилетел ему прямо в голову
В 1880-х Франция отдала патент на процесс фотографии бесплатно всем странам мира... кроме Британии. Ей пришлось заплатить
В 1998 году Гондурас построил мост через реку Чолутека. Тогда же ураган Митч изменил русло реки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Методично, хладнокровно, через каждые 6 лет. И потом контрольный. Кому-то на небесах он сильно насолил.
А нехер было такие громоотводы под носом выращивать! ))