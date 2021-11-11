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Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно

Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно (30 фото)

Автор:
11 ноября 2021 15:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мироздание   почему я   приколы   смешно   троллинг   шутки   
4768
30
Иногда мироздание успешно выступает в роли толстого тролля - и если мишенью его остроумия станешь ты, тебе несдобровать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   мироздание   почему я   приколы   смешно   троллинг   шутки   
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14  комментариев
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28k
АнтонПолднев Час назад
А вот тут красавчики. Я бы присоединился!

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alexis 40 минут назад
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4k
fin4all Час назад
"В Уолтера Саммерфорда трижды била молния - в 1918, 1924 и 1930 годах. В 1932 году он умер, а в 1936-м молния ударила вновь - на сей раз, в его могилу"

Методично, хладнокровно, через каждые 6 лет. И потом контрольный. Кому-то на небесах он сильно насолил.
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1k
Анна Анна 2 часа назад
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3
Катерина Стадник Анна Анна Час назад
Будва в Черногории
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20
Hieroglyph Анна Анна 44 минуты назад
Неум в Боснии.

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185
Мурчелло 2 часа назад
Кот взял первое место.
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1k
Denis 2 часа назад
А Австралийцы знают толк в троллинге
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844
Мы Ул 2 часа назад
"В Уолтера Саммерфорда трижды била молния - в 1918, 1924 и 1930 годах. В 1932 году он умер, а в 1936-м молния ударила вновь - на сей раз, в его могилу"
А нехер было такие громоотводы под носом выращивать! ))
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