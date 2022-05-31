Ращу косу, чтобы на ней повеситься: необычные анкеты девушек из приложения для знакомств

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Перед вами очень креативные представительницы прекрасной половины человечества, которые, по каким-то неведанным обстоятельствам, ещё одиноки. Они стараются взять своей непосредственностью, но почему-то всё идет не по плану.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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