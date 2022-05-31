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Ращу косу, чтобы на ней повеситься: необычные анкеты девушек из приложения для знакомств

Ращу косу, чтобы на ней повеситься: необычные анкеты девушек из приложения для знакомств

Автор:
31 мая 2022 17:53
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   знакомства   красота   любовь   отношения   прикол   смех   
3950
17
Перед вами очень креативные представительницы прекрасной половины человечества, которые, по каким-то неведанным обстоятельствам, ещё одиноки. Они стараются взять своей непосредственностью, но почему-то всё идет не по плану.
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Источник:

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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   знакомства   красота   любовь   отношения   прикол   смех   
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7  комментариев
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18k
homerchik 2 часа назад
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a_komolow 12 минут назад
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Leonid 19 минут назад
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37
Разрушитель твоей мечты 38 минут назад
Тиндер, мындер, пассатижи... Молодежь, чпокайте их ... большего они не заслуживают.
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2k
Motorola 53 минуты назад
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56k
doker Час назад
Не ведитесь, мужики, не заплатит!

Я грю - давай 3 тыщи за 10 минут, а она - у меня страховка 10 тыщ!

Разводилово.

Чисто за еду 10 минут отпахал.
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Richard

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