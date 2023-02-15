Нужен стрелец с полной луной в 9-м доме: девушки об идеальных мужчинах

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Запросы, запросы, запросы! У всех девушек они разные, но скрывать их уже не принято. Они сразу вываливают хотелки в своих анкетах на сайтах знакомств. Это наглость или норма?
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