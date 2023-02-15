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Нужен стрелец с полной луной в 9-м доме: девушки об идеальных мужчинах

Нужен стрелец с полной луной в 9-м доме: девушки об идеальных мужчинах

Автор:
15 февраля 2023 17:46
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Девушка   Прикол   Юмор   запросы   знакомства   смех   
1138
15

Запросы, запросы, запросы! У всех девушек они разные, но скрывать их уже не принято. Они сразу вываливают хотелки в своих анкетах на сайтах знакомств. Это наглость или норма?

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Метки: Tinder   Девушка   Прикол   Юмор   запросы   знакомства   смех   
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7  комментариев
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1k
Росомаха 53 минуты назад
До чего дошел прогресс, но увы, эти самки не найдут своих мужчин, если только мужчины не дЭбилы...
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10k
GROMOZEKA 4 минуты назад
Прям меховой рынок.
Куча шкур на продажу
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2k
Froll 5 минут назад
Кто такие пиписькины хулиганы?
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13k
a_komolow 11 минут назад
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64k
doker Полчаса назад
Ну, как-то так...
Сразу обо всех.
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72k
Доктор Джонс 39 минут назад
Что это о себе вагинообладательницы возомнили?
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284
ruslan d 49 минут назад
ну зато честно
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