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Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств

Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств

Автор:
26 мая 2024 10:03
Метки: Юмор   анкета   девушки   знакомства   любовь   отношения   смех   
1944
15

Эти девушки приложили максимум усилий, чтобы мы обратили на них внимание. Вам тоже кажется, что они местами перегнули?

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Метки: Юмор   анкета   девушки   знакомства   любовь   отношения   смех   
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8  комментариев
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4k
wwwoffka 1 43 минуты назад
Сосать борщи, губа не дура...
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7k
мемфрид 2 минуты назад
Сколько же шлюхандр на свете развелось..... Вот на кой хрен на них время тратить
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3k
Ежик 5 минут назад
Хабалки меркантильные. Вместо того, чтобы стремиться к чему-то достойному, одни "хочу" и всё в таком духе
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3k
Igor Grishaev 15 минут назад
Машина Жигули 6-ка, квартира коммунальная..Подойдёт?
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1k
rgubaev Полчаса назад
А что не так с Катюхой 27 с заглавной?
Осознала бренность бытия, лишнего не просит вроде - чтобы было где жить, чтобы было на чем перемещать пятую точку, колечко и детей делать.
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96k
Херанука Паибалу Полчаса назад
Судя по анкетам, прошли "и Крым, и Рым"
Пару километров МПХ повидали, десяток болезней вылечили, дюжину абортов "и не заметили"
Красоту подрастеряли, цинизм и стервозность 80 lvl, и теперь, наконец - ВЕЗИ МЕНЯ ОЛЕНЬ, В СВОЮ СТРАНУ ОЛЕНИЮ, буду тебя кормить ягелем, дурашка ты мой....будешь содержать меня, мои "прицепы", и точно такую же - "мою маму"
.
ИПАТЬ, НА ЧТО ОНИ РАССЧИТЫВАЮТ ???????
.
нынче уже ЛЮБОЙ знает, как оно недёшево бывает.....
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60k
alertol Час назад
Комментарий к фото
Народ, подкиньте кто-то до Питера, борщом по братски угощу....
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1056 постов (1101 в горячем)

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