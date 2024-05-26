Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств

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Эти девушки приложили максимум усилий, чтобы мы обратили на них внимание. Вам тоже кажется, что они местами перегнули?
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Осознала бренность бытия, лишнего не просит вроде - чтобы было где жить, чтобы было на чем перемещать пятую точку, колечко и детей делать.
Пару километров МПХ повидали, десяток болезней вылечили, дюжину абортов "и не заметили"
Красоту подрастеряли, цинизм и стервозность 80 lvl, и теперь, наконец - ВЕЗИ МЕНЯ ОЛЕНЬ, В СВОЮ СТРАНУ ОЛЕНИЮ, буду тебя кормить ягелем, дурашка ты мой....будешь содержать меня, мои "прицепы", и точно такую же - "мою маму"
.
ИПАТЬ, НА ЧТО ОНИ РАССЧИТЫВАЮТ ???????
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нынче уже ЛЮБОЙ знает, как оно недёшево бывает.....