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Героини данной подборки старались максимально выделиться из общей массы девушек, которые размещают свои анкеты на сайтах и в приложениях для знакомств. Да, мимо этих представительниц слабого пола пройти крайне сложно.
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Запомните дамы, красивое, хорошее и любимое, в рекламе НЕ НУЖДАЕТСЯ! А в неостроумных речёвках, подавно.
Хм, оригинально...
Больше похожи на девушек с заниженной социальной ответственностью!(