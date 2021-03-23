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"Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств

"Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств (19 фото)

Автор:
23 марта 2021 13:03
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   отношения   прикол   смех   
4336
19
Героини данной подборки старались максимально выделиться из общей массы девушек, которые размещают свои анкеты на сайтах и в приложениях для знакомств. Да, мимо этих представительниц слабого пола пройти крайне сложно.
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Метки: Tinder   Юмор   девушки   знакомства   отношения   прикол   смех   
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13  комментариев
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45k
noName Час назад
Комментарий к фото
Млять,я сюды пришел морально разлагаться,а она меня заставила таблицу Менделеева вспоминать...
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5k
mr.Poher 43 минуты назад
Днище какое-то, во всех аспектах!
Запомните дамы, красивое, хорошее и любимое, в рекламе НЕ НУЖДАЕТСЯ! А в неостроумных речёвках, подавно.
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1k
boom 47 минут назад
Банальная раскрутка профилей инстаграма
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32k
Олег 48 минут назад
есть вполне вменяемые.
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1k
RaiJu Час назад
У вас там в центре норм девушки, у нас тут пипец, каждая страшная баба мнит себя мисс вселенной.
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31k
Опаньки Час назад
"Лизнуть твою ж*пу"

Хм, оригинально...
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11k
Элитный тигр Опаньки 13 минут назад
Пля, если такое чудище будет ж*пу лизать, можно со страха обосраться...
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4k
RomaXz Час назад
Банальные шутки и прифотошопленные надписи в некоторых местах.
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4k
Бу 2 часа назад
Хз
Больше похожи на девушек с заниженной социальной ответственностью!(
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1k
Алексей Бу Час назад
Больше похоже на фейковые аккаунты развлекающихся дрочеров...
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