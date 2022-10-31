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Нищие, мимо: мастер-класс по знакомству с девушками в интернете

Нищие, мимо: мастер-класс по знакомству с девушками в интернете

Автор:
31 октября 2022 19:11
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   Приколы   Юмор   женщина   знакомства   мужчина   отношения   парень   смех   
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Обычно на Фишках выкладывают анкеты девушек с различных сайтов знакомств, но сегодня очередь мужчин. Итак, пристегните ремни, сейчас альфа-самцы и пикаперы с опытом проведут для вас познавательный факультатив!
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Источник:

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Метки: Tinder   Приколы   Юмор   женщина   знакомства   мужчина   отношения   парень   смех   
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