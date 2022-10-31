Нищие, мимо: мастер-класс по знакомству с девушками в интернете

Обычно на Фишках выкладывают анкеты девушек с различных сайтов знакомств, но сегодня очередь мужчин. Итак, пристегните ремни, сейчас альфа-самцы и пикаперы с опытом проведут для вас познавательный факультатив!

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1. Отличная идея для использования фото с бывшей 0 Источник:

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2. В поисках АЛКОшений 0 Источник:

3. Многие из них не особо требовательные 0 Источник:

4. Эти парни умеют составлять анкеты 0 Источник:

5. Пидант! Просим любить и жаловать 0 Источник:

6. Самое лучшее оружие защиты - это нападение 0 Источник:

7. У мужчин тоже есть свои требования 0 Источник:

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10. Профессионального дизайнера видно сразу 0 Источник:

11. Перед вами финалисты конкурса "Лучший подкат 2022" 0 Источник:

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13. С - самокритика 0 Источник:

14. Жизнь - короткая штука 0 Источник: