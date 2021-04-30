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Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"

Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" (18 фото)

Автор:
30 апреля 2021 18:14
Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомства   красота   прикол   смех   
2428
18
Эти девушки уверены на все 100%, что совсем скоро они найдут своих принцев. Молодость, красота, дерзость и полное отсутствие комплексов - вот их оружие. Как вам? Или девушки немного переборщили?
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Метки: Tinder   Девушка   Юмор   анкета   знакомства   красота   прикол   смех   
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5k
insaider Час назад
Хватит этот кал с тиндера каждую неделю постить!
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7
svarog19692007 5 минут назад
Это кто такие вообще ?
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4k
Shtoppi 16 минут назад
<<7.>>
я тоже могу делать несколько дел сразу. Например: читать, курить и срать.
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Янус Полуэктович 36 минут назад
канадский хохол опять лайки собирает... задолбал уже.
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