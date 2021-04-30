Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется"

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Эти девушки уверены на все 100%, что совсем скоро они найдут своих принцев. Молодость, красота, дерзость и полное отсутствие комплексов - вот их оружие. Как вам? Или девушки немного переборщили?
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я тоже могу делать несколько дел сразу. Например: читать, курить и срать.