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Яблоко от звездной яблони: знаменитые родители с повзрослевшими отпрысками

Яблоко от звездной яблони: знаменитые родители с повзрослевшими отпрысками

Автор:
31 мая 2022 09:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети как родители   звездные дети   звезды   знаменитости   знаменитости и дети   фото   шоу бизнес   
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Иногда непонятно, где мама, а где дочь! Детки звездных родителей взрослеют, кто-то идет по стопам родственников в шоу бизнес. Давайте посмотрим, как выглядят уже взрослые детки.

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Источник:

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Метки: дети как родители   звездные дети   звезды   знаменитости   знаменитости и дети   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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lem02 36 минут назад
Похоже только Имтвуд старался. Остальные как то фу...
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10k
Касьян Пуздой 4 минуты назад
короче, природа отдыхает.
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