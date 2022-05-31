Яблоко от звездной яблони: знаменитые родители с повзрослевшими отпрысками

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Иногда непонятно, где мама, а где дочь! Детки звездных родителей взрослеют, кто-то идет по стопам родственников в шоу бизнес. Давайте посмотрим, как выглядят уже взрослые детки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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