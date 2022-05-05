Реакция Райана Рейнольдса на платье жены умилила зрителей

Платье оказалось не простым, а трансформером. Во время мероприятия платье Блейк поменяло цвет - так как дизайн платья вдохновлён Статуей Свободы. Когда статуя прибыла из Франции в США, она была медного красно-коричневого цвета, а из-за окисления меди через 30 лет она стала зелёной. Но помимо платья, внимание заслужил супруг актрисы, Райан Рейнольдс.