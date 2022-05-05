Реакция Райана Рейнольдса на платье жены умилила зрителей

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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли - одна из самых искренних парочек Голливуда. Недавно они снова умилили публику - на ковровой дорожке ежегодного бала Met Gala.
На днях в Нью-Йорке прошёл ежегодный бал Института костюма Met Gala 2022, собравший сотни знаменитостей в самых разных образах. Темой вечера объявили "позолоченный гламур" - и звёзды нарядились в соответствующей гамме. Зрителям понравилось платье актрисы и ведущей вечера Блейк Лайвли, которая предстала в наряде от Versace.
Платье оказалось не простым, а трансформером. Во время мероприятия платье Блейк поменяло цвет - так как дизайн платья вдохновлён Статуей Свободы. Когда статуя прибыла из Франции в США, она была медного красно-коричневого цвета, а из-за окисления меди через 30 лет она стала зелёной. Но помимо платья, внимание заслужил супруг актрисы, Райан Рейнольдс.
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Райан в строгом черном смокинге с бабочкой выглядел даже скромно на фоне супруги. В момент, когда её платье "трансформировалось" из одного цвета в другой, папарацци засняли его реакцию - и она умилила миллионы зрителей и пользователей сети.
По реакции Рейнольдсы было видно, что о трансформации платья его не предупреждали. А потом он начал аплодировать и расплылся в восхищённой улыбке, глядя на супругу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Met Gala Met Gala 2022 Блейк лайвли Райан Рейнольдс актеры звезды знаменитости фото шоу бизнес
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