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Реакция Райана Рейнольдса на платье жены умилила зрителей

Реакция Райана Рейнольдса на платье жены умилила зрителей

Автор:
05 мая 2022 20:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Met Gala   Met Gala 2022   Блейк лайвли   Райан Рейнольдс   актеры   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли - одна из самых искренних парочек Голливуда. Недавно они снова умилили публику - на ковровой дорожке ежегодного бала Met Gala.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Met Gala   Met Gala 2022   Блейк лайвли   Райан Рейнольдс   актеры   звезды   знаменитости   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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20k
SolomonA 5 часов назад
Надеюсь, что это ми-ми-ми не перерастет со временем в поливание друг друга грязью и раздел ложечек при разводе... Счастья им.
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Не забывайте что они оба актеры и отнюдь не плохие, так что это может быть просто постановкой ради шоу.
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39k
Бабай 2 часа назад
Он просто охренел от возможной стоимости этой тряпочки.
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27k
lem02 3 часа назад
Милая пара.
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5k
Горожанин 4 часа назад
Нормальная, хорошая девушка. Очень симпатичная и милая. Побольше нужно таких показывать и продвигать в 21 веке.
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