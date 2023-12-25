Звёздные пары, которые стали родителями в 2023 году

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У кого-то это первенец, для других - второй, третий и даже четвёртый ребёнок. Не всегда в одном браке правда. В любом случае, несмотря на большое количество разводов, немало знаменитых пар помогают увеличивать демографию своих стран.
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2. Рианна и рэпер A$AP Rocky показали второго сына. Его назвали Райот Роуз Майерс в честь одного из хитов A$AP Rocky
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