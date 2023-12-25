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Звёздные пары, которые стали родителями в 2023 году

Звёздные пары, которые стали родителями в 2023 году

Автор:
25 декабря 2023 12:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звездные дети   звезды   звезды стали родителямиъдети   знаменитости   прикольно   шоу бизнес   
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У кого-то это первенец, для других - второй, третий и даже четвёртый ребёнок. Не всегда в одном браке правда. В любом случае, несмотря на большое количество разводов, немало знаменитых пар помогают увеличивать демографию своих стран.

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Метки: звездные дети   звезды   звезды стали родителямиъдети   знаменитости   прикольно   шоу бизнес   
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1  комментарий
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Том Сойер 22 минуты назад
Кто, кто - большая часть этих людей и зачем мне нужно знать о том, что они стали родителями...???
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