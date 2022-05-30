Ученые выяснили, почему люди стали спать меньше

Как изменение климата влияет на часы сна.
Как сообщает ресурс Gismeteo, ученые проанализировали данные полученные с трекеров 48 тысяч человек из 68 стран с 2015 по 2017 год и пришли к неутешительным выводам.
Из-за изменений климата люди стали меньше спать: позже ложиться и раньше вставать. Происходит это из-за высокой температуры воздуха.
В среднем на человека в год потеряно около 44 часов сна, а уже к 2100 году эта цифра увеличится до 58, если не снизить выбросы нагревающих планету газов. Однако если даже выбросов станет меньше, на данном этапе это поможет не сильно и сократит потерю часов до 50.
В любом случае, как мы считаем, даже такой результат станет положительным, если дальнейший рост снизится. Так или иначе изготовителям кофе надо запасаться повышенным количеством кофейных зерен уже сейчас.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какие доказательства, где, в чём, каки такие трекеры - просто полный бред.
Запад под предлогом зелёной идеи переформатирует свою (и мировую под себя) экономику и уходит от углеводородов, которых в стратегическом плане у него просто нет. В этом вся и причина. Я понимаю обычные граждане, но "зеленые" - типа экологи, биологи и прочие специалисты. Реальные предатели человечества на политическую и экономическу потребу. У.е.б.ки.