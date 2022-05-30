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Ученые выяснили, почему люди стали спать меньше

Ученые выяснили, почему люди стали спать меньше

Автор:
30 мая 2022 17:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   интересно   наука   режим   сон   треккеры   
1256
1

Как изменение климата влияет на часы сна.

Как сообщает ресурс Gismeteo, ученые проанализировали данные полученные с трекеров 48 тысяч человек из 68 стран с 2015 по 2017 год и пришли к неутешительным выводам.

Из-за изменений климата люди стали меньше спать: позже ложиться и раньше вставать. Происходит это из-за высокой температуры воздуха.

В среднем на человека в год потеряно около 44 часов сна, а уже к 2100 году эта цифра увеличится до 58, если не снизить выбросы нагревающих планету газов. Однако если даже выбросов станет меньше, на данном этапе это поможет не сильно и сократит потерю часов до 50.

В любом случае, как мы считаем, даже такой результат станет положительным, если дальнейший рост снизится. Так или иначе изготовителям кофе надо запасаться повышенным количеством кофейных зерен уже сейчас.

Источник:

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Метки: Время   интересно   наука   режим   сон   треккеры   
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7  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Ааааа, так это из-за высокой температуры!! А я-то, идиот, думал, что это из-за того, что приходится батрачить на двух работах, а вечером ещё ребёнка купать, играть и укладывать... А тут оказывается температура виновата...
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1k
Dmitry Tarasov 5 минут назад
Аргументация в стиле "Путин виноват". Только теперь приклеили температуру воздуха... Люди которые ставят себе лабуду типа "Трекер сна" на мобильник, чаще всего имеют такую опцию как кондиционер. Но вот чтобы была возможность и купить кондиционер, и смартфон, и завести при этом троих детей и машину и дом для них, то даже на одной работе надо так ушатываться, что для того что бы просто заснуть нужно около часа в тишине просто посидеть.
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2k
perekrestok 18 минут назад
какие ваши доказательства?
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279
Nik Nik 55 минут назад
Ничего нового. Люди, у которых есть собаки, меня поймут.....))
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4k
Горожанин Час назад
"Из-за изменений климата люди стали меньше спать: позже ложиться и раньше вставать. Происходит это из-за высокой температуры воздуха"

Какие доказательства, где, в чём, каки такие трекеры - просто полный бред.

Запад под предлогом зелёной идеи переформатирует свою (и мировую под себя) экономику и уходит от углеводородов, которых в стратегическом плане у него просто нет. В этом вся и причина. Я понимаю обычные граждане, но "зеленые" - типа экологи, биологи и прочие специалисты. Реальные предатели человечества на политическую и экономическу потребу. У.е.б.ки.
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