Как сообщает ресурс Gismeteo, ученые проанализировали данные полученные с трекеров 48 тысяч человек из 68 стран с 2015 по 2017 год и пришли к неутешительным выводам.

Из-за изменений климата люди стали меньше спать: позже ложиться и раньше вставать. Происходит это из-за высокой температуры воздуха.

В среднем на человека в год потеряно около 44 часов сна, а уже к 2100 году эта цифра увеличится до 58, если не снизить выбросы нагревающих планету газов. Однако если даже выбросов станет меньше, на данном этапе это поможет не сильно и сократит потерю часов до 50.

В любом случае, как мы считаем, даже такой результат станет положительным, если дальнейший рост снизится. Так или иначе изготовителям кофе надо запасаться повышенным количеством кофейных зерен уже сейчас.