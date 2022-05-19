16 фотографий, которые наглядно демонстрируют, какие следы оставляет время

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Иногда мы не замечаем, как бежит время. Но оно меняет всё вокруг, оставляя свой след даже на бездушных предметах. Эти изменения постепенны и в процессе они могут быть незаметны.
Но стоит сравнить вещи, которые активно использовались с новенькими, как вся разница становится очевидна. Мы собрали для вас примеры таких отпечатков времени.
Заканчивает свою работу спустя 10 лет
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Кажется, мерному стаканчику пора на пенсию
Разница в один год
Единственная игрушка для жевания, которую она не уничтожает за день или два.
Бедный старый унитаз в доме моей сестры
Износ клавиатуры моего ноутбука (я штатный автор)
Сразу видно, какие страницы учебника по физике изучены, а какие — нет
Пол в сувенирном магазине
Нижняя половина этой дверной ручки лишена прикосновений
Мама купила мне такой же подарок на день рождения, но с разницей в 8 лет
Зажигалка моего дяди, которой 13 лет
Когда-то на ней была надпись «Я люблю мою девушку. Но моя жена её ненавидит!»
Наконец-то заменил свой тюбик чёрной масляной краски спустя 4 года использования
Кошелёк, которым я пользуюсь почти 12 лет, по сравнению с таким же неиспользованным
Монета, которую я держу в кармане и играю с ней, когда нервничаю. Она со мной около года
Отпечатки ножек стула на полу
Белые квадраты на старом кухонном полотенце изнашиваются быстрее, чем зелёные
Путешествие во времени на шесть лет
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Время было стало интересно подборка удивительно фото
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