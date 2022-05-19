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16 фотографий, которые наглядно демонстрируют, какие следы оставляет время

16 фотографий, которые наглядно демонстрируют, какие следы оставляет время

Автор:
19 мая 2022 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   интересно   подборка   удивительно   фото   
215
17

Иногда мы не замечаем, как бежит время. Но оно меняет всё вокруг, оставляя свой след даже на бездушных предметах. Эти изменения постепенны и в процессе они могут быть незаметны.

Но стоит сравнить вещи, которые активно использовались с новенькими, как вся разница становится очевидна. Мы собрали для вас примеры таких отпечатков времени.


Заканчивает свою работу спустя 10 лет

×
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Кажется, мерному стаканчику пора на пенсию

Разница в один год

Единственная игрушка для жевания, которую она не уничтожает за день или два.


Бедный старый унитаз в доме моей сестры

Износ клавиатуры моего ноутбука (я штатный автор)

Сразу видно, какие страницы учебника по физике изучены, а какие — нет

Пол в сувенирном магазине

Нижняя половина этой дверной ручки лишена прикосновений

Мама купила мне такой же подарок на день рождения, но с разницей в 8 лет

Зажигалка моего дяди, которой 13 лет

Когда-то на ней была надпись «Я люблю мою девушку. Но моя жена её ненавидит!»


Наконец-то заменил свой тюбик чёрной масляной краски спустя 4 года использования

Кошелёк, которым я пользуюсь почти 12 лет, по сравнению с таким же неиспользованным

Монета, которую я держу в кармане и играю с ней, когда нервничаю. Она со мной около года

Отпечатки ножек стула на полу

Белые квадраты на старом кухонном полотенце изнашиваются быстрее, чем зелёные

Путешествие во времени на шесть лет

Источник:

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Метки: Время   было стало   интересно   подборка   удивительно   фото   
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2  комментария
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6k
Борис Карабанов 50 минут назад
О, время, время! Мой любимый бедный круг от "болгарки" - ещё час назад он был как новенький, из магазина, в пять раз больше по диаметру. Может быть это результат эксплуатации? Бред! Это безжалостное ВРЕМЯ... :)
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10k
Мистер Фикс 20 минут назад
Обуви 8 лет...
Кошельку 12 лет...
Какой производитель продолжает столь долгий выпуск модели?
(Кроме джинсов Levi's 501
)
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