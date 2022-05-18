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«Укокская принцесса»: что показал анализ ДНК знаменитой мумии

«Укокская принцесса»: что показал анализ ДНК знаменитой мумии

Автор:
18 мая 2022 10:39
Сообщество : Наука
Метки: Укокская принцесса   интересно   мумия   наука   позновательно   факты   фото   
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В 1993 году в Горном Алтае на Укокском плоскогорье при раскопках древнего кургана в слое вечной мерзлоты была найдена хорошо сохранившаяся мумия. С этого времени до наших дней вокруг неё кипят не только научные страсти.

Мумия в мерзлоте

Это была женщина, умершая ещё молодой – лет 25-30 – от рака молочной железы. Прекрасно сохранились не только её кости, но и многочисленные татуировки на теле, причёска и одежда. Женщина была одета в шёлковую рубаху, показывающую связи древних обитателей Укока с Китаем, и шерстяную юбку. Её сложная причёска была сделана из собственных волос с элементами овечьей шерсти и войлока и при жизни имела высоту 90 см над головой. В погребении с ней было захоронено шесть лошадей. Всё это показывает, что умершая принадлежала к высшему слою древней алтайской знати. Время захоронения – V-III века до нашей эры, эпоха Пазырыкской культуры.

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Когда «духи предков» гневаются по политическому заказу

В наше время антропологические находки, делаемые цивилизацией в районах обитания коренных народов Африки, Америки, Австралии, часто становятся объектом политических страстей. Туземцы обвиняют власти в «осквернении могил» их предков и требуют возвращения костей в захоронения. Аборигены утверждают, что после совершённого учёными «кощунства» духи предков мстят земле, насылая на неё всяческие стихийные бедствия.

Либеральное общественное мнение всячески потворствует архаическим предрассудкам, потому что-де «прогрессивно» — потакать детским сказкам примитивных «угнетённых» народов. Таким путём за последние полвека вернулось в землю и навсегда утрачено наукой уже много десятков черепов древних обитателей Земли.

Не миновала участь стать средством возбуждения националистических чувств и найденная на Алтае мумия, которую журналисты тут же окрестили «принцессой из Укока». Местные «просветители» пошли дальше и объявили мумию «прародительницей алтайцев», отождествили её с героинями алтайского эпоса. Расплодившиеся в Сибири после развала СССР псевдо-шаманы создали целый культ «Ак-Кадын», то есть «белой госпожи», как они её назвали. «Белая госпожа», согласно модернизированной «традиционной» религии алтайцев – страж подземного царства, мира духов.


«Белая госпожа» и в самом деле белая

Главной причиной требований снова предать «укокскую принцессу» земле стало её несоответствие националистическим чаяниям. «Принцесса» не имеет явного отношения к современным алтайцам. Проведённая антропологическая реконструкция по лицевым костям выявила чисто европеоидные черты погребённой древней женщины.

Под стать оказались и результаты исследования митохондриальной ДНК (мт-ДНК) «принцессы». С вероятностью 90% она относится к гаплогруппе U4. Эта мутация впервые встречается в Европе 25 тысяч лет назад. Примерно за тысячу лет до Пазырыкской культуры она распространилась у представителей Андроновской культуры юга Сибири, принадлежавшей, как считают многие учёные, предкам скифов. А в наше время гаплогруппа U4 широко распространена у калашей – индоевропейского народа, живущего в горах Гиндукуш на севере Пакистана, в составе которого немало светловолосых и голубоглазых людей.

Мт-ДНК передаётся человеку по материнской линии. Кто был у «принцессы» отцом, неизвестно. Но мужские захоронения Пазырыкской культуры выявили присутствие типично индоевропейской Y-хромосомной гаплогруппы R1a, характерной для славян и скифов.

Конечно, гаплогруппы ДНК, наследуемые человеком всего лишь от двух его далёких предков из великого множества, это не маркеры национальной идентичности. Но в сочетании с ясными расовыми признаками ДНК «Укокской принцессы» они в данном случае явственно говорят, что вопрос об её родстве с современными алтайцами закрыт. Она к ним не имеет никакого отношения. Именно это и не нравится поборникам региональной «самобытности» и «автохтонности», настаивающим на скорейшем закрытии мощей «принцессы» для научного изучения.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Укокская принцесса   интересно   мумия   наука   позновательно   факты   фото   
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3  комментария
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1k
накладчик в угол Час назад
Либеральное общественное мнение всячески потворствует архаическим предрассудкам, потому что-де «прогрессивно» потакать детским сказкам примитивных «угнетённых» народов. Таким путём за последние полвека вернулось в землю и навсегда утрачено наукой уже много десятков черепов древних обитателей Земли.
Этим либералам на факельные шествия не ходи,только дай с чужими черепами поиграть!
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3k
Vlamir 7 минут назад
Похожа на работницу карт таро и хрустального шара!
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147
Злой сибирец 15 минут назад
У меня, жителя юга Западной Сибири, очень много вопросов к официальной истории моей Родины. Слишком много вопросов вызывают нестыковки и противоречия.
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Terracotka

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