«Укокская принцесса»: что показал анализ ДНК знаменитой мумии

Когда «духи предков» гневаются по политическому заказу

В наше время антропологические находки, делаемые цивилизацией в районах обитания коренных народов Африки, Америки, Австралии, часто становятся объектом политических страстей. Туземцы обвиняют власти в «осквернении могил» их предков и требуют возвращения костей в захоронения. Аборигены утверждают, что после совершённого учёными «кощунства» духи предков мстят земле, насылая на неё всяческие стихийные бедствия.

Либеральное общественное мнение всячески потворствует архаическим предрассудкам, потому что-де «прогрессивно» — потакать детским сказкам примитивных «угнетённых» народов. Таким путём за последние полвека вернулось в землю и навсегда утрачено наукой уже много десятков черепов древних обитателей Земли.