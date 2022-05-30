15 вещей из 2000-х, которые тогда считались крутыми и модными

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Стиль и фишки из 2000-х просто легендарны. Так как мода циклична, сейчас можно встретить модников, словно побывавших в том времени. Давайте вспомним, что считалось тогда классным, а сегодня порой и дома в таком показаться глупо.
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А вы носили что-то из этого?
Источник:
АНТИФИШКИ
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