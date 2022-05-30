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15 вещей из 2000-х, которые тогда считались крутыми и модными

15 вещей из 2000-х, которые тогда считались крутыми и модными

Автор:
30 мая 2022 16:14
Метки: 2000   2000-е   интересно   модные звезды   нулевые   стиль 2000   фото   
3591
16

Стиль и фишки из 2000-х просто легендарны. Так как мода циклична, сейчас можно встретить модников, словно побывавших в том времени. Давайте вспомним, что считалось тогда классным, а сегодня порой и дома в таком показаться глупо.

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×

А вы носили что-то из этого?


Источник:

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Метки: 2000   2000-е   интересно   модные звезды   нулевые   стиль 2000   фото   
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9  комментариев
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539
HalloFreeSpace Час назад
Да это и сейчас норм )
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23k
Bayker 42 секунды назад
Чет не помню, чтобы широкие джинсы были в топе.
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58
Витаминка 6 минут назад
Повязки на голову и гетры вошли в моду ещё в середине 80-х, когда по ТВ начали показывать аэробику.
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9k
GRuslan Полчаса назад
Что удобно, естественно и функционально, то и модно для меня. Поясню. Если модно носить обтягивающие штаны, то нахер эту моду, выберу удобные, если модно накачивать губы бабам, сиськи и жопы, то в жопу такую моду, выберу естественную, там ещё бонус, мозг может присутствовать, если модно носить одежду без карманов, с матней между ног, то нах.й такую моду, мне нужны карманы и простор для движения, для говна у меня дома есть унитаз.
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464
VitalistPC 41 минуту назад
Не, помню субкультуры были, были ЭМО, готы, ванильки и прочее. Мы тогда помню говорили знакомым эмо, что они долбо-бы, они гордо говорили что так всю жизнь будут эмо, прошло 12 лет и... они уже давно не эмо )))
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2k
Daimos 41 минуту назад
Ну и кто носил очки-жалюзи? А пирсинг всегда был признаком дебилизма.
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3k
Николаевич Час назад
Нерациональная мода это всего лишь психологический инструмент бизнеса. Поможем более умным и богатым не обеднеть!
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24k
Ego sum qui sum Час назад
мода это болезнь стада
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Спелая кукурузинка

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