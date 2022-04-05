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Вещи и явления, пропитанные духом нулевых

Вещи и явления, пропитанные духом нулевых (16 фото)

Автор:
05 апреля 2022 20:49
Метки: 2000-е   Приколы   интересно   ностальгия   нулевы   фото   
1614
16

На нулевые выдалась юность, молодость и зрелость разных поколений. И потому для разных людей это время запомнилось абсолютно противоречивыми вещами: технологиями, сериалами и прочими фишками из недалекого прошлого.

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А что вам запомнилось лучше всего?

Источник:

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7  комментариев
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4k
Tuskub 53 минуты назад
..пост для девочек от автора со странным ником - " Спелая кукурузинка"..
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4k
Дмитрий М 4 минуты назад
Nokia 3310
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989
Motorola 13 минут назад
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40k
Франц Лефорт Полчаса назад
Мозаика и резинка-это далеко не 2000-е!
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77
bonli 40 минут назад
все в кучу свалил..
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Спелая кукурузинка

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