Вещи и явления, пропитанные духом нулевых

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На нулевые выдалась юность, молодость и зрелость разных поколений. И потому для разных людей это время запомнилось абсолютно противоречивыми вещами: технологиями, сериалами и прочими фишками из недалекого прошлого.
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А что вам запомнилось лучше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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