Как придумать красивую и надежную подпись

«В эру электронных подписей через СМС-коды обычные ручные подписи потеряли свою актуальность» можете подумать вы, и будете абсолютно неправы: несмотря на то, что ГосУслуги постепенно встраиваются в документооборот в России, «ручные» подписи все еще доминируют на рынке идентификации. «Вымрут» они вместе с бумажным документооборотом – то есть, никогда.
Поэтому вам стоит придумать роспись, которая не будет выглядеть как набор каракуль и защитит вас в суде при подделке документов.
Ниже мы расскажем, зачем подпись нужна и что отличает надежную подпись от ненадежной, а также покажем оригинальные подписи и научим методам генерации автографа онлайн.
Зачем нужна подпись
Ручная подпись – это и средство самовыражения, и древнейший способ идентификации личности. Что касается средства самовыражения - уникальные автографы позволяют людям выделиться, потому что красивая ручная подпись всегда привлекает к себе внимание. Особенно это важно для публичных личностей если вы посмотрите на подписи звезд и знаменитостей, то заметите, что эффектные росписи там встречаются на каждом шагу.
Второй, даже более важный момент – это идентификация личности. Если вы когда-либо пытались снять деньги с карточки в отделении банка (не через банкомат), то могли заметить, что сотрудник банка пристально сравнивает подпись на карточке и подпись, которую вы оставляете на чеке. Если сотруднику покажется, что подписи не совпадают или имеют признаки подделки – он откажет вам в транзакции. И такое правило работает во многих организациях, не только в банках.
Конечно, подпись – не самый надежный способ идентификации личности, но – самый доступный в условиях бумажного документооборота (который вряд ли в ближайшие десятилетия уйдет в прошлое).
Сложно ли подделать подпись
Это полностью зависит от сложности подписи. Если рассмотреть подпись очень внимательно, то можно будет выделить несколько ее параметров, например: величина отдельных символов, расстояние между центрами символов, непрерывность написания, геометрическая форма пиктограмм, длина подчеркиваний и так далее. Так вот, чем сложнее подпись – тем больше внутри нее закономерностей-параметров, и тем сложнее ее подделать. Просто представьте, что у первого человека подпись состоит из первых двух букв фамилии и прямой линии, а у другого – из непрерывно написанной фамилии со скругленными буквами, нижним подчеркиванием и каким-нибудь маленьким рисунком над последней буквой.
Подделать первую подпись – вообще не проблема, подделать вторую подпись – крайне сложно.
Как эксперты могут отличить настоящую подпись от поддельной
Как мы уже говорили выше, у всех оригинальных автографов есть куча параметров, характеризующих подпись. Вот по этим параметрам эксперты поддельную подпись от настоящей и отличают. Для человека, придумавшего сложную подпись, процесс рисования этой подписи проходит неосознанно, «на автомате» – человек настолько привыкает ее писать, что даже не задумывается о том, как вывести очередную букву или рисунок. А вот мошеннику, пытающемуся подделать подпись, обо всем этом задумываться приходится – с каким темпом и расстоянием нужно выводить символы, насколько сильно прижимать ручку/карандаш/перо, как вывести подпись непрерывно, в каком порядке рисовать линии рисунка и так далее. Чем сложнее подпись – тем больше шансов, что мошенник допустит ошибку, которая даст зацепку экспертам.
Хотя нужно заметить, что эксперты – не всемогущие, и примерно в 30% случаев им не удается определить подлинность подписи. Проблема обычно кроется в самой подписи – если человек пользуется очень простой подписью, и эксперты видят, что ее очень легко подделать, они не подтвердят подлинность.
Поэтому придумайте себе надежную подпись, которая при необходимости защитит ваши интересы.
Какие подписи чаще используются
Вообще, подписей – огромное множество, и категоризировать их очень сложно. Но что касается подписей россиян – криминалисты выделяют 4 основные группы:
- Около половины россиян используют подписи слабой надежности – несколько букв фамилии или инициалы с одним дополнительным элементом (завитушка, подчерк или росчерк). Такие подписи не очень сложно подделать при наличии у мошенника достаточного опыта.
- Еще 30% россиян используют откровенно ненадежные подписи – либо набор закорючек, либо несколько витушек. Даже у мошенника-новичка уйдет не больше получаса на подделывание такой подписи.
- Чуть больше 10% россиян используют в подписи всю фамилию либо комбинацию «имя+фамилия», сохраняя при написании единый стиль. При этом могут добавляться различные необязательные элементы вроде росчерков и завитушек. Подделать такую подпись – очень сложно, кроме того, эти подписи считаются одними из самых красивых.
- Наконец, 7% россиян используют в качестве подписи набор графических символов, никак не связанный с именем-фамилией. Надежность таких подписей полностью зависит от набора символов, обычно их тоже сложно подделать.
Надежность подписей
Самые надежные
Как вы уже могли понять, самые надежные подписи – в третьей категории из списка выше. По желанию можно добавить в подпись маленький рисунок – это существенно увеличивает надежность подписи.
Подписи из 4-й категории – довольно надежные, но их все же желательно «укреплять» за счет использования различных элементов – если будете расписываться набором одинаковых завитушек, подделать такую подпись будет относительно просто.
Самые ненадежные
Самые ненадежные подписи (если мы исключаем подпись крестиком, которая тоже имеет право на существование) – из второй категории. Даже если вы не являетесь профессиональным мошенником, вы сможете сносно подделать такую подпись за час тренировки – там, по сути, нечего подделывать. Немного более надежные подписи – из первой категории, хотя особо надеяться на них не стоит.
Как придумать красивую подпись
Проанализируйте текущую подпись
Если вам не нравится ваша текущая подпись – не обязательно полностью выкидывать ее и придумывать новую. Вам нужна база, и базой может стать ваша текущая подпись. Проанализируйте ее – посмотрите, какие элементы вы используете сейчас и на какие буквы делаете акцент. То, что вам понравится в вашей текущей подписи, и станет вашей базой.
Если же вы твердо намерены избавиться от текущей подписи – придумайте себе базу, обычно базой выступает фамилия или инициалы.
Поэкспериментируйте с подписью
Что можно сделать в рамках экспериментов:
- Выделить отдельные буквы.
- Добавить подчеркивание.
- Использовать нестандартный шрифт.
- Поиграться с размерами букв.
- Добавить числа/символы.
Выделение некоторых букв
Если вы используете в росписи всю фамилию или имя, вы можете подчеркнуть первую/последнюю/любую другую букву размером или нестандартным стилем написания.
Подчеркивание
Один из самых простых способов улучшения своей подписи – подчеркивание. Обычно советуют добавлять подчеркивание от последней буквы, если у нее есть хвостик слева снизу, но вы можете добавить и вот такое нестандартное подчеркивание:
Нестандартный шрифт
Вам совсем не обязательно использовать обычный шрифт или самому придумывать написание букв – в интернете можно найти десятки нестандартных шрифтов, прекрасно подходящих для подписи. Примеры:
Добавление размашистости
Размашистость придает подписи объем, скрывает небольшие неточности и сильно ухудшает шансы мошенников на успешное подделывание. Размашистость обычно добавляется за счет округлых букв или витков:
Добавление чисел и символов
Вы можете добавить рисунок или число в подпись – никто не запрещает. Всю эффектность и эффективность этой меры можно продемонстрировать одним примером:
Выбор оптимального варианта
Объединение понравившихся элементов
Теперь, когда вы придумали, что хотите добавить в вашу подпись – пора это добавлять. Только учтите, что выведение подписи должно занимать не больше 3-х секунд – в первую очередь вы будете расписываться ей в бесчисленных документах, пожалейте свое время и руки.
Напоминаем, что никто вас не ограничивает в вариантах – вы можете перебрать все комбинации с понравившимися элементами и остановиться на одном.
Тренировка подписи
Выбрали подпись? Тренируйтесь ее рисовать. Если будете уделять вопросу по 15 минут в день, через 2 месяца вы научитесь идеально выводить подпись, даже не задумываясь о написании.
Генератор подписей
Что такое
Если вам лень самостоятельно придумывать подпись – к вашим услугам онлайн генераторы, которые по указанным данным придумают подпись за вас. Увы, в большинстве своем генераторы подписи либо навязывают рекламу, либо просят подписаться и указать свои персональные данные, поэтому мы будем рассматривать только 2 из них: https://podpis-online.ru/ и https://signature-generator.com/ru/.
Как пользоваться
Проще всего сгенерировать подпись на https://podpis-online.ru/. Вам нужно указать фамилию-имя-отчество, и сайт автоматически сгенерирует вам несколько вариантов росписи. Выберите ту, которая понравилась, и нажмите на «Сохранить анимацию».
C https://signature-generator.com/ru/ все немного сложнее. Вам нужно перейти по ссылке и нажать на «Нарисовать подпись», после чего откроется холст и выбор инструментов. Подпись нужно будет нарисовать самостоятельно, после этого ее можно будет сохранить.
Можно ли менять подпись
Подпись, как ни странно, четко в законе не прописана – там есть только общие рекомендации. Поэтому технически вы можете использовать любую подпись и менять ее так часто, как вам того захочется. Но исторически сложилось так, что «главной» является подпись в паспорте – если подпись в паспорте не совпадает с подписью в документе, документ могут признать недействительным. Поэтому лучше всего менять подпись вместе с паспортом.
Если же действие вашего паспорта закончится нескоро – что ж, поменять паспорт можно будет только в том случае, если с паспортом что-то случится (порвется пара страниц или по чудовищной случайности паспорт окажется в кармане джинсов, которые будут постираны в стиральном машине).
Вывод
Тезисно:
- Подпись используется для верификации личности.
- Около 80% россиян используют подписи, которые легко подделать.
- Экспертам проще подтвердить истинность/ложность сложной подписи.
- Если хотите сменить подпись – вычлените основные элементы текущей подписи, создайте из них базу для новой и добавьте в эту новую подпись украшения.
- При желании можете воспользоваться онлайн-генераторами подписей.
- Технически вы можете сменить подпись в любом момент, но лучше менять подпись вместе с паспортом.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 6 малоизвестных морских примет, которых суровые пираты боялись как огня
- Кто придумал смайлик, почему он жёлтый и кто получает все деньги за его использование
- Пензенский пенсионер сделал из мусора музей и прославил свое село
- "Метеорит раздора"
- 17 любопытных архивных фото из Беларуси, на которых запечатлена повседневность
По опыту знаю, что ни одна экспертиза не даст точного ответа на свою подпись, сделанную дважды.