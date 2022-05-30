FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 364 поста • 291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 
Как придумать красивую и надежную подпись

Как придумать красивую и надежную подпись

Автор:
30 мая 2022 11:40
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: документ   интересно   люди   подпись   почерк   роспись   факты   фото   
1236
9

«В эру электронных подписей через СМС-коды обычные ручные подписи потеряли свою актуальность» можете подумать вы, и будете абсолютно неправы: несмотря на то, что ГосУслуги постепенно встраиваются в документооборот в России, «ручные» подписи все еще доминируют на рынке идентификации. «Вымрут» они вместе с бумажным документооборотом – то есть, никогда.

Поэтому вам стоит придумать роспись, которая не будет выглядеть как набор каракуль и защитит вас в суде при подделке документов.

Ниже мы расскажем, зачем подпись нужна и что отличает надежную подпись от ненадежной, а также покажем оригинальные подписи и научим методам генерации автографа онлайн.

Зачем нужна подпись

Ручная подпись – это и средство самовыражения, и древнейший способ идентификации личности. Что касается средства самовыражения - уникальные автографы позволяют людям выделиться, потому что красивая ручная подпись всегда привлекает к себе внимание. Особенно это важно для публичных личностей если вы посмотрите на подписи звезд и знаменитостей, то заметите, что эффектные росписи там встречаются на каждом шагу.

Второй, даже более важный момент – это идентификация личности. Если вы когда-либо пытались снять деньги с карточки в отделении банка (не через банкомат), то могли заметить, что сотрудник банка пристально сравнивает подпись на карточке и подпись, которую вы оставляете на чеке. Если сотруднику покажется, что подписи не совпадают или имеют признаки подделки – он откажет вам в транзакции. И такое правило работает во многих организациях, не только в банках.

Конечно, подпись – не самый надежный способ идентификации личности, но – самый доступный в условиях бумажного документооборота (который вряд ли в ближайшие десятилетия уйдет в прошлое).

Сложно ли подделать подпись

Это полностью зависит от сложности подписи. Если рассмотреть подпись очень внимательно, то можно будет выделить несколько ее параметров, например: величина отдельных символов, расстояние между центрами символов, непрерывность написания, геометрическая форма пиктограмм, длина подчеркиваний и так далее. Так вот, чем сложнее подпись – тем больше внутри нее закономерностей-параметров, и тем сложнее ее подделать. Просто представьте, что у первого человека подпись состоит из первых двух букв фамилии и прямой линии, а у другого – из непрерывно написанной фамилии со скругленными буквами, нижним подчеркиванием и каким-нибудь маленьким рисунком над последней буквой.

Подделать первую подпись – вообще не проблема, подделать вторую подпись – крайне сложно.

Как эксперты могут отличить настоящую подпись от поддельной

Как мы уже говорили выше, у всех оригинальных автографов есть куча параметров, характеризующих подпись. Вот по этим параметрам эксперты поддельную подпись от настоящей и отличают. Для человека, придумавшего сложную подпись, процесс рисования этой подписи проходит неосознанно, «на автомате» – человек настолько привыкает ее писать, что даже не задумывается о том, как вывести очередную букву или рисунок. А вот мошеннику, пытающемуся подделать подпись, обо всем этом задумываться приходится – с каким темпом и расстоянием нужно выводить символы, насколько сильно прижимать ручку/карандаш/перо, как вывести подпись непрерывно, в каком порядке рисовать линии рисунка и так далее. Чем сложнее подпись – тем больше шансов, что мошенник допустит ошибку, которая даст зацепку экспертам.

Хотя нужно заметить, что эксперты – не всемогущие, и примерно в 30% случаев им не удается определить подлинность подписи. Проблема обычно кроется в самой подписи – если человек пользуется очень простой подписью, и эксперты видят, что ее очень легко подделать, они не подтвердят подлинность.

Поэтому придумайте себе надежную подпись, которая при необходимости защитит ваши интересы.

Какие подписи чаще используются

Вообще, подписей – огромное множество, и категоризировать их очень сложно. Но что касается подписей россиян – криминалисты выделяют 4 основные группы:

  • Около половины россиян используют подписи слабой надежности – несколько букв фамилии или инициалы с одним дополнительным элементом (завитушка, подчерк или росчерк). Такие подписи не очень сложно подделать при наличии у мошенника достаточного опыта.
×
×
  • Еще 30% россиян используют откровенно ненадежные подписи – либо набор закорючек, либо несколько витушек. Даже у мошенника-новичка уйдет не больше получаса на подделывание такой подписи.
  • Чуть больше 10% россиян используют в подписи всю фамилию либо комбинацию «имя+фамилия», сохраняя при написании единый стиль. При этом могут добавляться различные необязательные элементы вроде росчерков и завитушек. Подделать такую подпись – очень сложно, кроме того, эти подписи считаются одними из самых красивых.
  • Наконец, 7% россиян используют в качестве подписи набор графических символов, никак не связанный с именем-фамилией. Надежность таких подписей полностью зависит от набора символов, обычно их тоже сложно подделать.


Надежность подписей

Самые надежные

Как вы уже могли понять, самые надежные подписи – в третьей категории из списка выше. По желанию можно добавить в подпись маленький рисунок – это существенно увеличивает надежность подписи.

Подписи из 4-й категории – довольно надежные, но их все же желательно «укреплять» за счет использования различных элементов – если будете расписываться набором одинаковых завитушек, подделать такую подпись будет относительно просто.

Самые ненадежные

Самые ненадежные подписи (если мы исключаем подпись крестиком, которая тоже имеет право на существование) – из второй категории. Даже если вы не являетесь профессиональным мошенником, вы сможете сносно подделать такую подпись за час тренировки – там, по сути, нечего подделывать. Немного более надежные подписи – из первой категории, хотя особо надеяться на них не стоит.

Как придумать красивую подпись

Проанализируйте текущую подпись

Если вам не нравится ваша текущая подпись – не обязательно полностью выкидывать ее и придумывать новую. Вам нужна база, и базой может стать ваша текущая подпись. Проанализируйте ее – посмотрите, какие элементы вы используете сейчас и на какие буквы делаете акцент. То, что вам понравится в вашей текущей подписи, и станет вашей базой.

Если же вы твердо намерены избавиться от текущей подписи – придумайте себе базу, обычно базой выступает фамилия или инициалы.

Поэкспериментируйте с подписью

Что можно сделать в рамках экспериментов:

  1. Выделить отдельные буквы.
  2. Добавить подчеркивание.
  3. Использовать нестандартный шрифт.
  4. Поиграться с размерами букв.
  5. Добавить числа/символы.

Выделение некоторых букв

Если вы используете в росписи всю фамилию или имя, вы можете подчеркнуть первую/последнюю/любую другую букву размером или нестандартным стилем написания.

Подчеркивание

Один из самых простых способов улучшения своей подписи – подчеркивание. Обычно советуют добавлять подчеркивание от последней буквы, если у нее есть хвостик слева снизу, но вы можете добавить и вот такое нестандартное подчеркивание:

Нестандартный шрифт

Вам совсем не обязательно использовать обычный шрифт или самому придумывать написание букв – в интернете можно найти десятки нестандартных шрифтов, прекрасно подходящих для подписи. Примеры:

Добавление размашистости

Размашистость придает подписи объем, скрывает небольшие неточности и сильно ухудшает шансы мошенников на успешное подделывание. Размашистость обычно добавляется за счет округлых букв или витков:

Добавление чисел и символов

Вы можете добавить рисунок или число в подпись – никто не запрещает. Всю эффектность и эффективность этой меры можно продемонстрировать одним примером:

Выбор оптимального варианта

Объединение понравившихся элементов

Теперь, когда вы придумали, что хотите добавить в вашу подпись – пора это добавлять. Только учтите, что выведение подписи должно занимать не больше 3-х секунд – в первую очередь вы будете расписываться ей в бесчисленных документах, пожалейте свое время и руки.

Напоминаем, что никто вас не ограничивает в вариантах – вы можете перебрать все комбинации с понравившимися элементами и остановиться на одном.

Тренировка подписи

Выбрали подпись? Тренируйтесь ее рисовать. Если будете уделять вопросу по 15 минут в день, через 2 месяца вы научитесь идеально выводить подпись, даже не задумываясь о написании.


Генератор подписей

Что такое

Если вам лень самостоятельно придумывать подпись – к вашим услугам онлайн генераторы, которые по указанным данным придумают подпись за вас. Увы, в большинстве своем генераторы подписи либо навязывают рекламу, либо просят подписаться и указать свои персональные данные, поэтому мы будем рассматривать только 2 из них: https://podpis-online.ru/ и https://signature-generator.com/ru/


Как пользоваться

Проще всего сгенерировать подпись на https://podpis-online.ru/. Вам нужно указать фамилию-имя-отчество, и сайт автоматически сгенерирует вам несколько вариантов росписи. Выберите ту, которая понравилась, и нажмите на «Сохранить анимацию».


C https://signature-generator.com/ru/ все немного сложнее. Вам нужно перейти по ссылке и нажать на «Нарисовать подпись», после чего откроется холст и выбор инструментов. Подпись нужно будет нарисовать самостоятельно, после этого ее можно будет сохранить.


Можно ли менять подпись

Подпись, как ни странно, четко в законе не прописана – там есть только общие рекомендации. Поэтому технически вы можете использовать любую подпись и менять ее так часто, как вам того захочется. Но исторически сложилось так, что «главной» является подпись в паспорте – если подпись в паспорте не совпадает с подписью в документе, документ могут признать недействительным. Поэтому лучше всего менять подпись вместе с паспортом.

Если же действие вашего паспорта закончится нескоро – что ж, поменять паспорт можно будет только в том случае, если с паспортом что-то случится (порвется пара страниц или по чудовищной случайности паспорт окажется в кармане джинсов, которые будут постираны в стиральном машине).

Вывод

Тезисно:

  • Подпись используется для верификации личности.
  • Около 80% россиян используют подписи, которые легко подделать.
  • Экспертам проще подтвердить истинность/ложность сложной подписи.
  • Если хотите сменить подпись – вычлените основные элементы текущей подписи, создайте из них базу для новой и добавьте в эту новую подпись украшения.
  • При желании можете воспользоваться онлайн-генераторами подписей.
  • Технически вы можете сменить подпись в любом момент, но лучше менять подпись вместе с паспортом.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: документ   интересно   люди   подпись   почерк   роспись   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Snork Snorkoff Час назад
Была у мене надежная подпись, пока не стал подписывать по 3-4 комплекта документов по 200 страниц )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Vovan Petroff Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Роман 18 минут назад
А теперь получаем пачку документов, где нужно по 2-3 подписи на листе и .... смотрим как трансформируется подпись =) Особенно птичка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
Ссылки у кого-нибудь открылись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
М С 54 минуты назад
Была подпись красивая-красивая. А сейчас за день столько раз ее юзаю, что она выродилась до двойной галочки или крестика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Б.Касторский Час назад
Ну да, а потом в банке возникают проблемы с "защищенными подписями". Подделать можно что угодно, зачастую даже не проверяют их подлинность. Есть бланк, подпись и печать и всего хорошего, держитесь. Доказывай что не твоя.
По опыту знаю, что ни одна экспертиза не даст точного ответа на свою подпись, сделанную дважды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

353988



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Самые необычные советские консервы
Самые необычные советские консервы
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как-то раз встретились английский эсминец с немецким
Как-то раз встретились английский эсминец с немецким
Оппозиционер от рока
Оппозиционер от рока
За духовностью в Нижний Тагил
За духовностью в Нижний Тагил
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Логично

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#интересное#подборка#истории#Разное#спасение#актеры
#факты#интересно#в мире#кино#фильм#фотографии#природа#кот
#Юмор#животные#СССР#люди#забавно#шоу бизнес#Россия#Украина
Робот-пылесос за 5 тысяч рублей Робот-пылесос за 5 тысяч рублей 6 малоизвестных морских примет, которых суровые пираты боялись как огня 6 малоизвестных морских примет, которых суровые пираты боялись как огня 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение Пензенский пенсионер сделал из мусора музей и прославил свое село Пензенский пенсионер сделал из мусора музей и прославил свое село В советских общежитиях условия были «не сахар», но студенты не жаловались, а веселились В советских общежитиях условия были «не сахар», но студенты не жаловались, а веселились "Метеорит раздора" "Метеорит раздора"

На что жалуетесь?

Вернуться