Как придумать красивую и надежную подпись

Поэтому вам стоит придумать роспись, которая не будет выглядеть как набор каракуль и защитит вас в суде при подделке документов.

Ниже мы расскажем, зачем подпись нужна и что отличает надежную подпись от ненадежной, а также покажем оригинальные подписи и научим методам генерации автографа онлайн.

Зачем нужна подпись

Ручная подпись – это и средство самовыражения, и древнейший способ идентификации личности. Что касается средства самовыражения - уникальные автографы позволяют людям выделиться, потому что красивая ручная подпись всегда привлекает к себе внимание. Особенно это важно для публичных личностей если вы посмотрите на подписи звезд и знаменитостей, то заметите, что эффектные росписи там встречаются на каждом шагу.

Второй, даже более важный момент – это идентификация личности. Если вы когда-либо пытались снять деньги с карточки в отделении банка (не через банкомат), то могли заметить, что сотрудник банка пристально сравнивает подпись на карточке и подпись, которую вы оставляете на чеке. Если сотруднику покажется, что подписи не совпадают или имеют признаки подделки – он откажет вам в транзакции. И такое правило работает во многих организациях, не только в банках.

Конечно, подпись – не самый надежный способ идентификации личности, но – самый доступный в условиях бумажного документооборота (который вряд ли в ближайшие десятилетия уйдет в прошлое).

Сложно ли подделать подпись

Это полностью зависит от сложности подписи. Если рассмотреть подпись очень внимательно, то можно будет выделить несколько ее параметров, например: величина отдельных символов, расстояние между центрами символов, непрерывность написания, геометрическая форма пиктограмм, длина подчеркиваний и так далее. Так вот, чем сложнее подпись – тем больше внутри нее закономерностей-параметров, и тем сложнее ее подделать. Просто представьте, что у первого человека подпись состоит из первых двух букв фамилии и прямой линии, а у другого – из непрерывно написанной фамилии со скругленными буквами, нижним подчеркиванием и каким-нибудь маленьким рисунком над последней буквой.

Подделать первую подпись – вообще не проблема, подделать вторую подпись – крайне сложно.

Как эксперты могут отличить настоящую подпись от поддельной

Как мы уже говорили выше, у всех оригинальных автографов есть куча параметров, характеризующих подпись. Вот по этим параметрам эксперты поддельную подпись от настоящей и отличают. Для человека, придумавшего сложную подпись, процесс рисования этой подписи проходит неосознанно, «на автомате» – человек настолько привыкает ее писать, что даже не задумывается о том, как вывести очередную букву или рисунок. А вот мошеннику, пытающемуся подделать подпись, обо всем этом задумываться приходится – с каким темпом и расстоянием нужно выводить символы, насколько сильно прижимать ручку/карандаш/перо, как вывести подпись непрерывно, в каком порядке рисовать линии рисунка и так далее. Чем сложнее подпись – тем больше шансов, что мошенник допустит ошибку, которая даст зацепку экспертам.

Хотя нужно заметить, что эксперты – не всемогущие, и примерно в 30% случаев им не удается определить подлинность подписи. Проблема обычно кроется в самой подписи – если человек пользуется очень простой подписью, и эксперты видят, что ее очень легко подделать, они не подтвердят подлинность.

Поэтому придумайте себе надежную подпись, которая при необходимости защитит ваши интересы.

Какие подписи чаще используются

Вообще, подписей – огромное множество, и категоризировать их очень сложно. Но что касается подписей россиян – криминалисты выделяют 4 основные группы: