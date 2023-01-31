На чем в лихие 90-е и 2000-е ездили наши люди

В 90-х и 2000-х многие ездили на зарубежных авто, как и сегодня. Предпочтение советским машинам отдавали разве что с начала становления СССР и годов эдак до 70-х. Пользователи соцсетей поделились архивными кадрами со своими машинами, на которых ездили они или их родственники.