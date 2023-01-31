На чем в лихие 90-е и 2000-е ездили наши люди

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В 90-х и 2000-х многие ездили на зарубежных авто, как и сегодня. Предпочтение советским машинам отдавали разве что с начала становления СССР и годов эдак до 70-х. Пользователи соцсетей поделились архивными кадрами со своими машинами, на которых ездили они или их родственники.
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А вы на чем ездили в 90-е и 2000-е?
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У меня батя как и все, полетел в Люксембург за Фордом Скорпио.
Привез оттуда Фольксваген гольф.... ГТИ....
Тоже не понимая что это за авто)))
На гольфа пересел с 7-ки...
Ну, надо сказать гольф долго не прожил)))