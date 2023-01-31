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На чем в лихие 90-е и 2000-е ездили наши люди

На чем в лихие 90-е и 2000-е ездили наши люди

Автор:
31 января 2023 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: 2000-е   авто   автомир   лихие девяностые   машины   нулевые   фото   
1414
16

В 90-х и 2000-х многие ездили на зарубежных авто, как и сегодня. Предпочтение советским машинам отдавали разве что с начала становления СССР и годов эдак до 70-х. Пользователи соцсетей поделились архивными кадрами со своими машинами, на которых ездили они или их родственники.

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А вы на чем ездили в 90-е и 2000-е?

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Метки: 2000-е   авто   автомир   лихие девяностые   машины   нулевые   фото   
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7  комментариев
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4k
Egoro Час назад
93-97 Таврия, 97-99 - копейка, 99-2001 - семёрка, 2001- 2004 - девятка, дальше пошли иномарки.
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8k
mbr 3 минуты назад
НАШИ люди, 90% населения ездила вот на чём, в 90е

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15k
куджо Полчаса назад
В сибири на этом хламе не ездили, на западе страны ч, считают что есть они в Росии и все? Или там за уралом не ваши? Пишите пост так уточняйте где кто и ваши, ни одной япошки нет...
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326
Liberman Полчаса назад
А, в 90-е годы, работники Аэрофлота имели возможность раз в год воспользоваться доставкой самолётом авто, бесплатно)тогда в машинах особо никто не разбирался...
У меня батя как и все, полетел в Люксембург за Фордом Скорпио.
Привез оттуда Фольксваген гольф.... ГТИ....
Тоже не понимая что это за авто)))
На гольфа пересел с 7-ки...
Ну, надо сказать гольф долго не прожил)))
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177
ruslan d 41 минуту назад
Какие наши люди , бандиты ?
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51k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
всмысле дед...это пацан какой то))
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