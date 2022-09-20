Как выглядела реклама в Москве и Санкт-Петербурге в 2000-х

Если вы думали, что сейчас рекламщики и дизайнеры перегибают палку, создавая свои "шедевры", чтобы привлечь потребителя, то давайте вернемся в 2000-е. Тогда и баннеры были огромные, и призывы необычные. И по фото тех лет можно понять, что было актуально и интересовало потребителей.