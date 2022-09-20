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Как выглядела реклама в Москве и Санкт-Петербурге в 2000-х

Как выглядела реклама в Москве и Санкт-Петербурге в 2000-х

Автор:
20 сентября 2022 20:46
Метки: 2000   2000-е   Баннеры   реклама   реклама 2000   фото   
2854
16

Если вы думали, что сейчас рекламщики и дизайнеры перегибают палку, создавая свои "шедевры", чтобы привлечь потребителя, то давайте вернемся в 2000-е. Тогда и баннеры были огромные, и призывы необычные. И по фото тех лет можно понять, что было актуально и интересовало потребителей.

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А вы какую рекламу того времени запомнили?

Источник:

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Метки: 2000   2000-е   Баннеры   реклама   реклама 2000   фото   
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19  комментариев
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3k
Сергей Семенов Час назад
>>> А вы какую рекламу того времени запомнили?

В своё время впечатляло это. Оно еще и крутилось когда-то
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
Киев
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35k
turyst Полчаса назад
Зато сейчас, без Адблока, хоть в интернет не заходи.
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2k
Dorell 37 минут назад
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775
Lexx 41 минуту назад
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
как хорошо что всё это убрали !! не Столица а балаган с ярмаркой !
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6k
tamin 47 минут назад
Блин а я ведь помню все эти рекламы.... И задумался как же Москва поменялась и в лучшую сторону за последние 30 лет... Твою же дивизию, мне же уже 40... Вроде только вчера на выпускном гудели. Блин
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130
Sata33 58 минут назад
изуродовали улицы ...
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1k
Змей Горыныч Час назад
Это вы ещё Киевское метро не видели....
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141
ZMEY74 Змей Горыныч 16 минут назад
А не надо москалям киевское метро видеть. Пусть в своём срут.
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44k
Максим Т. Час назад
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Максим Т. Час назад
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44k
Максим Т. Час назад
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