Как выглядела реклама в Москве и Санкт-Петербурге в 2000-х

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Если вы думали, что сейчас рекламщики и дизайнеры перегибают палку, создавая свои "шедевры", чтобы привлечь потребителя, то давайте вернемся в 2000-е. Тогда и баннеры были огромные, и призывы необычные. И по фото тех лет можно понять, что было актуально и интересовало потребителей.
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А вы какую рекламу того времени запомнили?
Источник:
АНТИФИШКИ
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В своё время впечатляло это. Оно еще и крутилось когда-то