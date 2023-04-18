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Популярные причёски из 2000-х, о которых все мечтали

Популярные причёски из 2000-х, о которых все мечтали

Автор:
18 апреля 2023 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: 2000 годы   2000-е   звезды   куртые 2000   прически 2000-х   стиль 2000   
1708
17

Помните, какие причёски делали в 2000-е? Под влиянием зарубежных звёзд в нашу жизнь ворвались дреды, мелирование и странные формы. Мы собрали самые популярные стрижки и укладки, которые делали в то время.

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А какая самая безумная причёска была у вас в молодости?


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Метки: 2000 годы   2000-е   звезды   куртые 2000   прически 2000-х   стиль 2000   
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4  комментария
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Не все, а лишь наглухо отбитые индивиды наподобие кукурузины.
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 минуты назад
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2k
Froll Полчаса назад
18 лет-это же молодость?Тогда у многих самая популярная причёска была под машинку.
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6k
AlexAndEr Час назад
педики.....
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Спелая кукурузинка

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