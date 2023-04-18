Популярные причёски из 2000-х, о которых все мечтали

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Помните, какие причёски делали в 2000-е? Под влиянием зарубежных звёзд в нашу жизнь ворвались дреды, мелирование и странные формы. Мы собрали самые популярные стрижки и укладки, которые делали в то время.
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7. В то время ещё можно было делать укладку в стиле Рейчел из "Друзей" с торчащими концами
А какая самая безумная причёска была у вас в молодости?
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