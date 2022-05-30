Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР

После революции интерес к железнодорожным моделям, несмотря на сложное время, не только не угас, но и распространился на детей: созданием моделей занимались в школьных кружках, станциях юных техников и даже в специальных клубах, созданных при железнодорожных училищах.

Такой масштаб увлечения ж/д техникой способствовал тому, что государство обратило внимание на игрушечное производство. Если сначала выпуском примитивных моделей занимались небольшие артели, то со временем они начали объединяться и перерастали в крупные производства. В 20-30-е годы игрушечные паровозы делали преимущественно на пружинных приводах или же в виде упрощенного варианта паровой машины.