Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР

В XVIII веке один английский инженер разработал действующую модель паровоза, которая могла ездить по миниатюрным рельсам, а уж потом на свет появился настоящий, полноценный паровоз. Но именно тогда, когда по всему миру началось бурное строительство железных дорог, началось и массовое серьезное увлечение моделизмом.
Например, в 1900 году золотую медаль на Парижской профильной выставке получила модель сибирского экспресса, которую и сейчас можно увидеть в музее ж/д транспорта в Санкт-Петербурге.
После революции интерес к железнодорожным моделям, несмотря на сложное время, не только не угас, но и распространился на детей: созданием моделей занимались в школьных кружках, станциях юных техников и даже в специальных клубах, созданных при железнодорожных училищах.
Такой масштаб увлечения ж/д техникой способствовал тому, что государство обратило внимание на игрушечное производство. Если сначала выпуском примитивных моделей занимались небольшие артели, то со временем они начали объединяться и перерастали в крупные производства. В 20-30-е годы игрушечные паровозы делали преимущественно на пружинных приводах или же в виде упрощенного варианта паровой машины.
Но с развитием электротехники стали появляться локомотивы с электродвигателями, что и способствовало созданию тех игрушечных железных дорог, которые для многих советских детей становились заветной мечтой. В довоенные годы отечественные магазины подобными игрушками снабжал серпуховской завод "Пресс", которому немного помогал журнал "Знание-Сила", публиковавший статьи о том, как из продукции "Пресса" можно собрать новые модели электровозов.
Кстати говоря, долгое время железные дороги этого завода отличались отменным качеством, но потом что-то сломалось в налаженной системе производства/сбыта, и в адрес предприятия посыпались бесконечные жалобы на отвратительное качество. Завод, к его чести, признал свою ошибку, исправился и взял на себя обязательство по расширению ассортимента.
Ну а в 50-е годы на прилавках крупных магазинов появилась знаменитая "Пионерская" железная дорога, которая и по сей день продолжает вызывать бурные чувства у ценителей/коллекционеров подобных игрушек.
Но надо сказать, что масштабы этой железной дороги были рассчитаны скорее не на детскую комнату, а на более солидное помещение. Поэтому ее охотно покупали Дворцы Пионеров, пионерские лагеря и прочие детские учреждения. Вес и размер отдельных элементов этой игрушки тоже внушали уважение, равно как и комплектация.
По-настоящему работающие семафоры, светящаяся фара у паровоза, закрывающиеся/открывающиеся шлагбаумы, дежурный по станции с флажком в руке, пульт управления с плавно перемещающейся рукояткой, вагоны, способные перевозить грузы, кукол, мишек и солдатиков - все, что нужно для счастья ребенка, входило в комплект этой железной дороги.
Но цена этой игрушки была "кусачей", причем, как и по тем временам, так сейчас, особенно у тех редких экземпляров, которые выпускались с 1951 по 1953 год - с накладными гербами на паровозах, не штампованным, а на вантовых растяжках мостом, цельнолитыми рельсами.
Именно из-за ценовой недоступности для многих советских детей "Пионерская" железная дорога так и осталась неосуществимой мечтой, на которую можно было иногда полюбоваться в витрине какого-нибудь "Детского мира"...
А вам встречалась в детстве "Пионерская" железная дорога?
Источник:
АНТИФИШКИ
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