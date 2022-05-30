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Петербург продолжает удивлять: в Мурино разгуливала девушка с гранатометом

Петербург продолжает удивлять: в Мурино разгуливала девушка с гранатометом

Автор:
30 мая 2022 14:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   алкоголь   гранатомет   интересно   непонятно   прогулка   ракета   
2729
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Пьяная дамочка с оружием прошла по улицам Петербурга.

30 мая в Северной столице была замечена девушка с гранатометом, которая спешила в магазин. Никаких косплей-фестивалей в ближайшее время не планировалось, и местных жителей столь странное снаряжение у дамочки вызвало вопросы.


Странную жительницу задержал ОМОН "Бастион" Росгвардии, как оказалось, оружие в руках петербурженки - пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот".


Завязка истории тоже крайне странная. Выяснилось, что девушка решила похоронить на пустыре около проспекта Авиаторов Балтики кошку, но каким-то образом откопала из земли часть ракетного комплекса. После этого петербурженка захватив «Фагот» пошла в магазин за алкоголем.


Так много вопросов и так мало ответов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Петербург   алкоголь   гранатомет   интересно   непонятно   прогулка   ракета   
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21  комментарий
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7k
Б.Касторский 2 часа назад
Можно использовать как тубус. Тоже мне вопрос века. Или как контейнер для алкоголя. Сложил бутылки и пакет не нужен.
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27k
koleos72 Полчаса назад
Можно удочки носить! А если рыбу поймаешь, то и под рыбу место есть!
- Склолько корюшки наловил?
- Да, с Фагот! \__ ' ~' __/
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9k
DumDum Полчаса назад
По старинке - колюще-режущими? На это нет времени!...
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−11
testGirl 37 минут назад
Очень интересный пост! 5045
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64
Карл 42 минуты назад
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39k
Aleksandr 47 минут назад
Ну не у всех же есть силы разделать тело топором, как принято!
А тут вроде как и традиции будут не нарушены: "одна нога здесь, другая там"...
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6k
evenSeven 54 минуты назад
А интересно они там в Питере живут... Но кошку жалко.
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243
Николай Александрович 58 минут назад
Хорошее название - faggot :)
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243
Николай Александрович Максим Полчаса назад
Спасибо, о если бы не вы, я бы и не знал, что это что-то не обидное
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Комментарий удален. Причина: флуд
−13
10k
кот базилий Час назад
Кот и лампу в студию
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64
Карл кот базилий 37 минут назад
https://life.ru/p/1498091https://life.ru/p/1498091
Видео

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6k
ГГалка Час назад
у местных жителей возникали вопросы? у меня тоже вопрос к местным жителям: откуда они знают как выглядит гранатомёт? в кино видели? по мне так это просто труба, я б даже внимания не обратила. И чо пристали - у девушки горе, кота хоронила, состояние аффекта. всё. простить и отпустить.
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1k
Шурман Час назад
Реакция хорошая но облажались как и бывает , я в 96 году и 35 бригады сумками в увал все выносил правда потом когда улетал повыбрасывал все в мусорники , через 2 дня читаю газету на городской свалке обнаружен арсенал :) вот только не уточнили что я все сам обезвредил , начинка была но что бы взорвать это еще время нужно силы и тд .
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64
Карл Шурман 40 минут назад
У тебя на каждый пост есть своя история из жизни.
Как же ты заипал! Сказочник.
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