Петербург продолжает удивлять: в Мурино разгуливала девушка с гранатометом

30 мая в Северной столице была замечена девушка с гранатометом, которая спешила в магазин. Никаких косплей-фестивалей в ближайшее время не планировалось, и местных жителей столь странное снаряжение у дамочки вызвало вопросы.

Странную жительницу задержал ОМОН "Бастион" Росгвардии, как оказалось, оружие в руках петербурженки - пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот".

Завязка истории тоже крайне странная. Выяснилось, что девушка решила похоронить на пустыре около проспекта Авиаторов Балтики кошку, но каким-то образом откопала из земли часть ракетного комплекса. После этого петербурженка захватив «Фагот» пошла в магазин за алкоголем.

Так много вопросов и так мало ответов.