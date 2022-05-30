Петербург продолжает удивлять: в Мурино разгуливала девушка с гранатометом

Пьяная дамочка с оружием прошла по улицам Петербурга.
30 мая в Северной столице была замечена девушка с гранатометом, которая спешила в магазин. Никаких косплей-фестивалей в ближайшее время не планировалось, и местных жителей столь странное снаряжение у дамочки вызвало вопросы.
Странную жительницу задержал ОМОН "Бастион" Росгвардии, как оказалось, оружие в руках петербурженки - пустой контейнер от переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот".
Завязка истории тоже крайне странная. Выяснилось, что девушка решила похоронить на пустыре около проспекта Авиаторов Балтики кошку, но каким-то образом откопала из земли часть ракетного комплекса. После этого петербурженка захватив «Фагот» пошла в магазин за алкоголем.
Так много вопросов и так мало ответов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А тут вроде как и традиции будут не нарушены: "одна нога здесь, другая там"...
Видео
Как же ты заипал! Сказочник.
Может это тот самый "шифровальщик" которым задрали с год назад , так там историй было на 3 жизни )))