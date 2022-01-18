В мире есть музей похмелья, и он находится не в России

Наконец все новогодние праздники подошли к концу и больше нет никаких поводов для того, чтобы уйти в многодневный тур прокрастинации с алкоголем и вредной едой. А значит, самое время подводить итоги и делать выводы.
Самые сложные умозаключения приходится делать на утро после бурного алкогольного вечера.
Первый в мире музей похмелья — по сути музей самых сложных мыслительных процессов. Не иначе, как таковым считают открывшуюся в хорватском Загребе локацию. Идея открыть место человеческих страданий после употребления алкоголя пришла студенту Рино Дубоковичу, когда они с друзьями вспоминали безумные истории.
За шесть месяцев Дубокович украсил помещение атрибутами и экспонатами, которые находили люди после бурной ночи с алкоголем. К слову, гости музея также могут принять участие в разных интерактива с "пивными очками", которые имитируют алкогольное опьянение.
Также посетители в ходе экскурсии могут поделиться своей историей.
А в сувенирной лавке музея продается тематическая игра Drinkopoly.
Главная цель этого проекта — посмотреть на дивные истории после крышесносной вечеринки. При этом Дубокович предупреждает всех посетителей, что злоупотребление алкоголя вредит не только здоровью, но и может неприятно изменить вашу жизнь на следующий день.
На данный момент владелец музея ищет дополнительные средства для того, чтобы переехать в более просторное помещение.
А у вас наберется хотя бы одна история для данного музея? Что предпочитаете из крепкого и горячительного?
Источник:
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