Готовим проездные и QR-коды на входе: российские кондукторы о новых реалиях пандемийного мира

«Я увлекаться стал раздельным сбором мусора, баночки и бутылочки потихоньку собираю, сдаю на переработку. Маленько прибавка к пенсии. Меня часто узнают на улице. Я не стесняюсь, мне бы на корм собачке собрать, которую мне подарили, ей требуются корма премиум-класса. Уйдут кондуктора, пойдут банки собирать, но на всех банок-то тоже не хватит», - заявил Виктор Лукьянов.

Сами кондукторы из Татарстана, которые первыми столкнулись с новыми реалиями говорят, что им сложно проверять QR-коды и «обелечивать» пассажиров.