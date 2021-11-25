Готовим проездные и QR-коды на входе: российские кондукторы о новых реалиях пандемийного мира

Как там было в песне Маркина «Сиреневый туман»: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает…»
Спустя больше чем 30 лет кондукторы вместо упоминания в песнях получают перцовкой в глаза от разъярённых пассажиров, не принимающих новых правил пандемии.
Казань показала, что проверка QR-кодов в транспорте будет задачей не из легких. А вся ответственность ложится на плечи кондукторов, людей, подневольных и лишь выполняющих указания местных властей.
Сейчас законопроект о проверке QR-кодов в общественном транспорте рассматривается в ГД, но вступление в силу зависит от готовности регионов.
В Татарстане он уже реализован и уже сейчас можно сделать определенные выводы: только за один день в Казани не пустили в транспорт более 1500 человек. Задержки транспорта по маршруту могли достигать тридцати минут, в случае, если пассажир отказывался добровольно покидать салон общественного транспорта, и вовсе приходилось ждать полицию. О таких результатах заявляет замглавы регионального минтранспорта Андрей Егоров.
При этом сами кондукторы говорят о том, что работать во время пандемии стало сложнее в несколько раз. Например, самый известный кондуктор Петербурга Виктор Лукьянов уволился с работы из-за нагрузки и требований со стороны руководства. Известный своими добрыми поступками, Лукьянов рассказал, что ушел с работы не по своей воле, а по стечению обстоятельств.
Во время пандемии на работников общественного транспорта возложили новые обязанности, но при этом повысить оклады почему-то забыли. Так, Лукьянов утверждает, что руководство поставило требования, что если хоть один человек без маски в салоне, то автобус не имеет права двигаться по маршруту. Если же не соблюдать это правило, то кондукторов штрафуют.
«Как с народом бороться, если пассажир упёрся рогами: я не буду маску надевать, чего мне указываешь», - говорит бывший петербургский кондуктор. В конечном итоге он не выдержал и уволился еще в январе этого года. У добродушного Лукьянова не хватило нервов и сил. Сейчас пенсионер занимается сбором банок для того, чтобы оплачивать корм для своей собаки.
«Я увлекаться стал раздельным сбором мусора, баночки и бутылочки потихоньку собираю, сдаю на переработку. Маленько прибавка к пенсии. Меня часто узнают на улице. Я не стесняюсь, мне бы на корм собачке собрать, которую мне подарили, ей требуются корма премиум-класса. Уйдут кондуктора, пойдут банки собирать, но на всех банок-то тоже не хватит», - заявил Виктор Лукьянов.
Сами кондукторы из Татарстана, которые первыми столкнулись с новыми реалиями говорят, что им сложно проверять QR-коды и «обелечивать» пассажиров.
«Разве можно так издеваться над кондукторами! Проверять невозможно! Те, у кого нет QR-кода, грубят, наезжают на нас. Коды не показывают, говорят, что мы не имеем права их спрашивать. И высаживать не могу — люди не выходят. Мы не полицейские, пусть полиция заходит и проверяет. Мне мои нервы дороже», - признается кондуктор.
К сожалению, таких случаев будет больше, все чаще появляются новости, что во многих регионах существует нехватка работников общественного транспорта, с введением проверки куар-кодов ситуация может только ухудшиться.
Буква закона
С точки зрения закона, региональные власти не могут вводить такие нормативные акты, которые ограничивают права и свободы граждан, такой силой обладает лишь Конституция Российской Федерации. Однако юрист Егор Носков утверждает, что из-за форсмажорной ситуации в стране граждане вряд ли смогут выиграть суды.
«Поскольку страна сейчас, действительно, находится в чрезвычайной ситуации, то, полагаю, заявители не найдут никакой поддержки своей инициативы», — считает юрист.
Голь на выдумки хитра
Между тем, некоторые пассажиры Татарстана уже придумали интересный способ передвижения по своим делам на общественном транспорте. Они едут в транспорте до тех пор, пока контролеры не дошли до них, а как только выясняется, что у человека нет куар кода, то их высаживают на следующей остановке. Метод чем-то напоминает поездки безбилетников.
А вы как считаете, нужно ли вводить QR-коды в общественном транспорте?
Источник:
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А вообще люди молодцы. 2 драки на всю Казань, до 100 человек с поддердками выявили и с ними уже работают органы. Придумают схему я думаю и быстро. Но с метро проще всего начать.
Зы. Кондуктора жалко. Но мне более жалко врачей. Вот если они начнут уходить, тут мы все охренеем в конец. Я бы сейчас конечно предложил всем врачам как минимум оплату такси с работы домой и наоборот. В такси поспать можно и отдохнуть. Ну и отпуска бы увеличил.
максимум, что я сделаю, это покажу QR код. сканировать не дам, паспорт не буду показывать, пускай эти шалавы лесом идут. каким то сторожам паспорт показывать или разглашать личные данные с медицинской тайной. пусть соснут. код есть, дальше пускай сами ипуться
Дополнительная проверка не только агрессия в адрес проверяющего, но и задержки для движения.
Хотят проверок? Так может проездной билет привязать к коду? Так же сейчас работают социальные карты вроде.