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Готовим проездные и QR-коды на входе: российские кондукторы о новых реалиях пандемийного мира

Готовим проездные и QR-коды на входе: российские кондукторы о новых реалиях пандемийного мира (10 фото)

Автор:
25 ноября 2021 12:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Петербург   интересно   казань   кондуктор   куар код   новости   общественный транспорт   пандемия   
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Как там было в песне Маркина «Сиреневый туман»: «Кондуктор не спешит, кондуктор понимает…»

Спустя больше чем 30 лет кондукторы вместо упоминания в песнях получают перцовкой в глаза от разъярённых пассажиров, не принимающих новых правил пандемии.

Казань показала, что проверка QR-кодов в транспорте будет задачей не из легких. А вся ответственность ложится на плечи кондукторов, людей, подневольных и лишь выполняющих указания местных властей.

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Сейчас законопроект о проверке QR-кодов в общественном транспорте рассматривается в ГД, но вступление в силу зависит от готовности регионов.

В Татарстане он уже реализован и уже сейчас можно сделать определенные выводы: только за один день в Казани не пустили в транспорт более 1500 человек. Задержки транспорта по маршруту могли достигать тридцати минут, в случае, если пассажир отказывался добровольно покидать салон общественного транспорта, и вовсе приходилось ждать полицию. О таких результатах заявляет замглавы регионального минтранспорта Андрей Егоров. 

При этом сами кондукторы говорят о том, что работать во время пандемии стало сложнее в несколько раз. Например, самый известный кондуктор Петербурга Виктор Лукьянов уволился с работы из-за нагрузки и требований со стороны руководства. Известный своими добрыми поступками, Лукьянов рассказал, что ушел с работы не по своей воле, а по стечению обстоятельств.

Во время пандемии на работников общественного транспорта возложили новые обязанности, но при этом повысить оклады почему-то забыли. Так, Лукьянов утверждает, что руководство поставило требования, что если хоть один человек без маски в салоне, то автобус не имеет права двигаться по маршруту. Если же не соблюдать это правило, то кондукторов штрафуют.

«Как с народом бороться, если пассажир упёрся рогами: я не буду маску надевать, чего мне указываешь», - говорит бывший петербургский кондуктор. В конечном итоге он не выдержал и уволился еще в январе этого года. У добродушного Лукьянова не хватило нервов и сил. Сейчас пенсионер занимается сбором банок для того, чтобы оплачивать корм для своей собаки.


«Я увлекаться стал раздельным сбором мусора, баночки и бутылочки потихоньку собираю, сдаю на переработку. Маленько прибавка к пенсии. Меня часто узнают на улице. Я не стесняюсь, мне бы на корм собачке собрать, которую мне подарили, ей требуются корма премиум-класса. Уйдут кондуктора, пойдут банки собирать, но на всех банок-то тоже не хватит», - заявил Виктор Лукьянов.

Сами кондукторы из Татарстана, которые первыми столкнулись с новыми реалиями говорят, что им сложно проверять QR-коды и «обелечивать» пассажиров.

«Разве можно так издеваться над кондукторами! Проверять невозможно! Те, у кого нет QR-кода, грубят, наезжают на нас. Коды не показывают, говорят, что мы не имеем права их спрашивать. И высаживать не могу — люди не выходят. Мы не полицейские, пусть полиция заходит и проверяет. Мне мои нервы дороже», - признается кондуктор.


К сожалению, таких случаев будет больше, все чаще появляются новости, что во многих регионах существует нехватка работников общественного транспорта, с введением проверки куар-кодов ситуация может только ухудшиться.


Буква закона

С точки зрения закона, региональные власти не могут вводить такие нормативные акты, которые ограничивают права и свободы граждан, такой силой обладает лишь Конституция Российской Федерации. Однако юрист Егор Носков утверждает, что из-за форсмажорной ситуации в стране граждане вряд ли смогут выиграть суды.

«Поскольку страна сейчас, действительно, находится в чрезвычайной ситуации, то, полагаю, заявители не найдут никакой поддержки своей инициативы», — считает юрист.

 

Голь на выдумки хитра

Между тем, некоторые пассажиры Татарстана уже придумали интересный способ передвижения по своим делам на общественном транспорте. Они едут в транспорте до тех пор, пока контролеры не дошли до них, а как только выясняется, что у человека нет куар кода, то их высаживают на следующей остановке. Метод чем-то напоминает поездки безбилетников.

 

А вы как считаете, нужно ли вводить QR-коды в общественном транспорте?

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Метки: Петербург   интересно   казань   кондуктор   куар код   новости   общественный транспорт   пандемия   
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6  комментариев
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358
Мне по барабану 3 минуты назад
В маршрутке водитель неназываемой национальности, но не в совершенстве владеющий русским языком, плевал на все коды и маски, деньги плати и езжай))
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4k
tamin 3 минуты назад
Автор опять преувеличивает. Во-первых ввели коды на транспорте только сейчас. Причём тут ситуация в январе. Но разжалобить или попросить говнецо на вентилятор надо конечно. Во-вторых посмотрите на Китай, была сегодня статейка как они борятся. А вообще не понятно как бороться. В каждый автобус по менту не посадить. У нас их столько нет. Я бы начал с метро. Москву и Питер это сразу встряхнет. И точек входа туда не так много и менты там есть.
А вообще люди молодцы. 2 драки на всю Казань, до 100 человек с поддердками выявили и с ними уже работают органы. Придумают схему я думаю и быстро. Но с метро проще всего начать.
Зы. Кондуктора жалко. Но мне более жалко врачей. Вот если они начнут уходить, тут мы все охренеем в конец. Я бы сейчас конечно предложил всем врачам как минимум оплату такси с работы домой и наоборот. В такси поспать можно и отдохнуть. Ну и отпуска бы увеличил.
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898
Веселый Пук 9 минут назад
А те чью национальность нельзя называть тоже в масках в Москве в метро ходят?
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228
Аккаунт удален 19 минут назад
треш какой то с этими кодами, ипануться...

максимум, что я сделаю, это покажу QR код. сканировать не дам, паспорт не буду показывать, пускай эти шалавы лесом идут. каким то сторожам паспорт показывать или разглашать личные данные с медицинской тайной. пусть соснут. код есть, дальше пускай сами ипуться
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5k
Максим Полчаса назад
Помните Москву при первом карантине и разрешениях на работу? В первый день такое столпотворение было. Люди висели друг на друге.
Дополнительная проверка не только агрессия в адрес проверяющего, но и задержки для движения.
Хотят проверок? Так может проездной билет привязать к коду? Так же сейчас работают социальные карты вроде.
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1k
сеньор Леонсио Полчаса назад
так даже удобнее,никто же не жалуется,что надо карточкой или телефоном оплату проводить!
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