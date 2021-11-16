В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников

После подобных публикаций в местной соцсети Weibo стал трендовым хэштег #4drinkingbehaviorsthatrequirelegalresponsibility, сообщения с которым собрали несколько сотен миллионов просмотров. В этих постах говорится о "формах употребления алкоголя, требующих юридической ответственности".

Между тем, употребление алкоголя в Китае развито повсеместно. Особенно популярны спиртные напитки в бизнес-культуре, где деловые контракты чаще обсуждаются в барах, нежели чем в офисах, а после заключения сделок следует обязательная процедура возлияния. Отказ от приглашения выпить расценивается как неуважение. Многие китайцы и вовсе заявляют о наказании со стороны начальства, если они принебрегут походом в бар.