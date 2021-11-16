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В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников

В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников (3 фото)

Автор:
16 ноября 2021 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Китай   ПЬЯНИЦЫ   алкоголь   законы   интересно   наказание   спиртное   
858
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Власти Поднебесной настроены серьезно. Пьешь с приятелем - отвечай за его проступки.

В Китае выпить любят, а по "синей лавочке" и до нарушений недалеко. В рамках борьбы с последствиями алкогольных возлияний, власти решили, что наказывать одних лишь пьяниц будет неразумно, и переложили ответственность за их проступки на собутыльников. К примеру, если китаец подшофе сел за руль, спрашивать будут не только с него, но и с тех, кто с ним пил.


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Так, в китайском суде, поясняют местные СМИ, через время станут обычными дела о привлечении к ответственности граждан за то, что они не отвели пьяного человека в безопасное место или не отговорили его от безрассудных поступков. К такому решению власти пришли из-за слишком большого количества происшествий, которые произошли с людьми в нетрезвом виде в последнее время.


После подобных публикаций в местной соцсети Weibo стал трендовым хэштег #4drinkingbehaviorsthatrequirelegalresponsibility, сообщения с которым собрали несколько сотен миллионов просмотров. В этих постах говорится о "формах употребления алкоголя, требующих юридической ответственности".


Между тем, употребление алкоголя в Китае развито повсеместно. Особенно популярны спиртные напитки в бизнес-культуре, где деловые контракты чаще обсуждаются в барах, нежели чем в офисах, а после заключения сделок следует обязательная процедура возлияния. Отказ от приглашения выпить расценивается как неуважение. Многие китайцы и вовсе заявляют о наказании со стороны начальства, если они принебрегут походом в бар.


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Метки: Ynews   Китай   ПЬЯНИЦЫ   алкоголь   законы   интересно   наказание   спиртное   
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8  комментариев
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1k
Сергей Сергеев Полчаса назад
Придется бедным китайцам пить в одно жало.
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26k
Григорий 6 минут назад
Давайте введем полицию мыслей. Предотвращать преступления на этапе замысливания.
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10k
Majul 19 минут назад
Что-то в этом есть, вопрос в верней интерпретации собутыльник рядом или нет.
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3k
Leo 47 минут назад
А если ты его отвёл, а он потом один продолжил и набедокурил? Хрень короче какая-то ...
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887
Oort Час назад
Ерунда.
У нас, в России, такие инициативные заявления появляются еженедельно.
Есть официальное правительственное заявление от власти Китая или это предложение на рассмотрение ?
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2k
Rhino Час назад
Да чего мелочиться, сразу собрать всех друзей, родственников и соседей нарушителя, провести децимацию, а оставшихся - на рудники.
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174
Masterskoi 2 часа назад
бред. Так можно специально насолить "друзьям". А если выпить по отдельности, а потом случайно встретились, это считается вместе уже? так можно пол страны пересажать.
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