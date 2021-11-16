В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников

Власти Поднебесной настроены серьезно. Пьешь с приятелем - отвечай за его проступки.
В Китае выпить любят, а по "синей лавочке" и до нарушений недалеко. В рамках борьбы с последствиями алкогольных возлияний, власти решили, что наказывать одних лишь пьяниц будет неразумно, и переложили ответственность за их проступки на собутыльников. К примеру, если китаец подшофе сел за руль, спрашивать будут не только с него, но и с тех, кто с ним пил.
Так, в китайском суде, поясняют местные СМИ, через время станут обычными дела о привлечении к ответственности граждан за то, что они не отвели пьяного человека в безопасное место или не отговорили его от безрассудных поступков. К такому решению власти пришли из-за слишком большого количества происшествий, которые произошли с людьми в нетрезвом виде в последнее время.
После подобных публикаций в местной соцсети Weibo стал трендовым хэштег #4drinkingbehaviorsthatrequirelegalresponsibility, сообщения с которым собрали несколько сотен миллионов просмотров. В этих постах говорится о "формах употребления алкоголя, требующих юридической ответственности".
Между тем, употребление алкоголя в Китае развито повсеместно. Особенно популярны спиртные напитки в бизнес-культуре, где деловые контракты чаще обсуждаются в барах, нежели чем в офисах, а после заключения сделок следует обязательная процедура возлияния. Отказ от приглашения выпить расценивается как неуважение. Многие китайцы и вовсе заявляют о наказании со стороны начальства, если они принебрегут походом в бар.
Источник:
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У нас, в России, такие инициативные заявления появляются еженедельно.
Есть официальное правительственное заявление от власти Китая или это предложение на рассмотрение ?