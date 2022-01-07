Даже не думай: после пьянки спорт не самая лучшая идея

Не нужно устраивать марафоны, пройдите столько, сколько сможете. Подойдет даже вылазка в магазин за вкусняшками.

В общем, если все-таки решили начать новый год с активного занятия спортом, то все же стоит потерпеть до того, как пройдет похмелье.