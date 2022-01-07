Даже не думай: после пьянки спорт не самая лучшая идея

Ну как ваши праздники? Не устали пить и заедать оливье? Если хотите прийти в обычный ритм, то не стоит с разбегу кидаться во все тяжкие.
Да, вряд ли кто-то проснется первого января и вспомнит себе прошлогоднему, что он обещал начать заниматься спортом в новом году. Но, если такие все-таки есть, то этого делать не стоит.
Прежде всего стоит понять, какие процессы происходят в организме человека во время пост алкогольного состояния.
Похмелье наступает тогда, когда содержание алкоголя в крови становится равно нулю. Какие симптомы и ощущения происходят с человеком, наверное, не стоит расписывать. Замедленная скорость, рвотные позывы и головная боль — не самое лучшее состояние, для того чтобы начать заниматься спортом. Да и к тому же обезвоживание не даст вам возможности выполнять физические нагрузки.
Несмотря на это все, бытует миф, что активное потение помогает избавиться быстрее от похмелья. Но как печени поможет выделение пота? К тому же потеря жидкости вряд ли положительно скажется на состоянии обезвоженного организма.
Представьте себе, ваше тело восстанавливается после бурной ночи и выпитых спиртных напитков, а вы хотите еще накинуть ему работы?
Пусть даже вы в отличной форме, но ваши показатели будут далеки от обычных, к тому же вы не сможете долго заниматься спортом.
При этом попытка решить проблему обезвоживания и потерю воды из организма во время занятий спортом нельзя, даже если вы во время тренировки будете обильно пить.
Не поможет даже долгая прогулка на свежем воздухе. К тому же, занятие пусть даже и не таким интенсивным видом спорта высок риск травмы.
При этом, если похмелье не слишком сильное, то можно сделать ряд упражнений, которые не помешают восстановлению вашему организму.
Наклоны вперед — помогают при головной боли.
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Поза ребенка — полезна для улучшения циркуляции крови
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Скручивание сидя — благотворно влияет на пищеварение.
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Ходьба
Не нужно устраивать марафоны, пройдите столько, сколько сможете. Подойдет даже вылазка в магазин за вкусняшками.
В общем, если все-таки решили начать новый год с активного занятия спортом, то все же стоит потерпеть до того, как пройдет похмелье.
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А вот нихрена, автор молодой еще, любитель совсем
Похмелье посл большой пьянки, или если была НЕ ВОДКА (вина дохрена, пивом запивали, плохая самогонка...) начинается и до полной нейтрализации, а опохмел нихрена не помогает, если не "перекрывает" уровень похмелья. 100 - лучше, но башка болит, еще 50 или 100 - вот теперь прошло...
Ну это не совсем миф, но нужно с осторожностью(в первую очередь хорошенько попить, литра 2-3 в сумме с перерывами).
>Но как печени поможет выделение пота?
В организме не только печень есть, почкам может помочь(а им ведь и так почти все продукты переработки алкоголя выводить).
Сам не столько пью чтобы страдать, но помню как восстанавливался после пьянок.