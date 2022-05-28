На пляже обнаружили огромный скелет загадочного существа

Девушку настолько поразила эта необычная находка, что она сразу сделала снимок и отправила его сестре Полле Бернс, чтобы она помогла выяснить, что это на самом деле.

«Моя сестра только что переехала в Южный Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может помочь с его идентификацией?»— спросила Полла Бернс в своем посте в соцсетях.

Вскоре Полла и Ханна узнали, что мечта всех лохматых хороших мальчиков и девочек, которую Бонни нашла на пляже, — это 9-метровый позвоночник, принадлежавший взрослому кашалоту.