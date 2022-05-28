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На пляже обнаружили огромный скелет загадочного существа

На пляже обнаружили огромный скелет загадочного существа

Автор:
28 мая 2022 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   находка   пляж   скелет   собака   существо   фото   
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Недавно Ханна Бернс вместе со своей собакой Бонни переехала на остров Южный Уист (South Uist) в Шотландии. После того, как парочка распаковала все вещи и устроилась на новом месте, она отправилась на долгую прогулку, чтобы исследовать местный пляж.

Пляж мог бы показаться Ханне самым обычным, если бы не одно но: Бонни обнаружила на песке гигантский скелет, который выглядел, как экспонат палеонтологического музея. Собака взволнованно бегала и беспрерывно обнюхивала кости.

«Я думаю, сначала Бонни решила, что перед ней большая палка. Она подошла ближе и поняла, что палка слишком большая, чтобы ее можно было поднять и унести»,— сказала Ханна.

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Девушку настолько поразила эта необычная находка, что она сразу сделала снимок и отправила его сестре Полле Бернс, чтобы она помогла выяснить, что это на самом деле.

«Моя сестра только что переехала в Южный Уист и нашла этот скелет. Кто-нибудь может помочь с его идентификацией?»— спросила Полла Бернс в своем посте в соцсетях.

Вскоре Полла и Ханна узнали, что мечта всех лохматых хороших мальчиков и девочек, которую Бонни нашла на пляже, — это 9-метровый позвоночник, принадлежавший взрослому кашалоту.

Несмотря на то, что открытие британки и ее собаки не было новым, оно все равно взорвало интернет, когда кто-то поделился им на сайте Reddit. Фото Бонни с огромным позвоночником кашалота мгновенно стало вирусным и собрало множество просмотров и комментариев.

«Это же просто костяной рай!»

«Мне кажется, собака не может поверить в свою удачу».

«Хмм, какая „долгоиграющая“ кость».

«Мысли собаки: „Черт, как же долго придется грызть эту кость? И как впихнуть ее в машину?“»

Источник:

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Метки: в мире   находка   пляж   скелет   собака   существо   фото   
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1  комментарий
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gh0st 46 минут назад
Бедный интернет. Сколько ж можно его взрывать
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