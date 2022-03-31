Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами

Сбор мусора с пляжа сам по себе должен быть достаточной наградой. Но одна сборщица ушла с бонусом, найдя настоящий деревянный сундук с сокровищами.
В сундуке, найденном Дженни Фитцджеральд, находилось около 100 старых монет, драгоценные камни, ржавые карманные часы и кольцо.
"Я никогда раньше не находила ничего подобного на пляже. Обычно я ищу морское стекло и ракушки, так что это было невероятно", — сказала 38-летняя миссис Фитцджеральд.
Она нашла клад между Карт-Гэпом и Хэпписбургом, когда 20 марта была с группой по уборке пляжа в Северном Норфолке. 10-дюймовая коробка находилась у подножия невысокого утеса, спрятанная за песчаной отмелью.
Миссис Фитцджеральд считает, что сундук обнаружен в результате недавнего падения со скалы. "Он был покрыт песком, но находится в довольно хорошем состоянии, учитывая, сколько ему лет", — сказала Дженни.
Ее муж Джеймс, 40 лет, консультант по ИТ, помог ей привезти сундук весом 3 фунта домой в Норвич, где дети Харрисон, девяти лет, и Дарси, шести лет, помогли убрать песок, используя старые зубные щетки.
Они также нашли богато украшенный флакон духов, железный ключ и серебряный держатель для спичек с выгравированным именем Эрнест.
Сундук передан в Совет округа Норфолк и может быть передан коронеру, чтобы определить, кому он принадлежал.
Миссис Фитцджеральд добавила: "Сотрудник по связям с находками считает, что это находка представляет более историческая ценность, но мои дети думают, что они разбогатеют.
- У них разыгралось воображение. Харрисону показалось, что это сон. Он хочет лучший набор Lego."
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хватит уже всех подряд, включая бабушек, называть девушками.