Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами





В сундуке, найденном Дженни Фитцджеральд, находилось около 100 старых монет, драгоценные камни, ржавые карманные часы и кольцо.



"Я никогда раньше не находила ничего подобного на пляже. Обычно я ищу морское стекло и ракушки, так что это было невероятно", — сказала 38-летняя миссис Фитцджеральд.



Она нашла клад между Карт-Гэпом и Хэпписбургом, когда 20 марта была с группой по уборке пляжа в Северном Норфолке. 10-дюймовая коробка находилась у подножия невысокого утеса, спрятанная за песчаной отмелью.



