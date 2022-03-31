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Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами

Девушка нашла на пляже сундук с сокровищами (10 фото)

Автор:
31 марта 2022 09:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   история   находка   пляж   сокровища   сундук с сокровищами   фото   
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Сбор мусора с пляжа сам по себе должен быть достаточной наградой. Но одна сборщица ушла с бонусом, найдя настоящий деревянный сундук с сокровищами.



В сундуке, найденном Дженни Фитцджеральд, находилось около 100 старых монет, драгоценные камни, ржавые карманные часы и кольцо.

"Я никогда раньше не находила ничего подобного на пляже. Обычно я ищу морское стекло и ракушки, так что это было невероятно", — сказала 38-летняя миссис Фитцджеральд.

Она нашла клад между Карт-Гэпом и Хэпписбургом, когда 20 марта была с группой по уборке пляжа в Северном Норфолке. 10-дюймовая коробка находилась у подножия невысокого утеса, спрятанная за песчаной отмелью.

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Миссис Фитцджеральд считает, что сундук обнаружен в результате недавнего падения со скалы. "Он был покрыт песком, но находится в довольно хорошем состоянии, учитывая, сколько ему лет", — сказала Дженни.

Ее муж Джеймс, 40 лет, консультант по ИТ, помог ей привезти сундук весом 3 фунта домой в Норвич, где дети Харрисон, девяти лет, и Дарси, шести лет, помогли убрать песок, используя старые зубные щетки.




Они также нашли богато украшенный флакон духов, железный ключ и серебряный держатель для спичек с выгравированным именем Эрнест.

Сундук передан в Совет округа Норфолк и может быть передан коронеру, чтобы определить, кому он принадлежал.




Миссис Фитцджеральд добавила: "Сотрудник по связям с находками считает, что это находка представляет более историческая ценность, но мои дети думают, что они разбогатеют.

- У них разыгралось воображение. Харрисону показалось, что это сон. Он хочет лучший набор Lego."

Источник:

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Метки: в мире   история   находка   пляж   сокровища   сундук с сокровищами   фото   
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10  комментариев
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44k
dima423 2 часа назад
ну сначала бы все очистила потом показывала)
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6k
Енот Потаскун 24 минуты назад
Девушка? Вы её лицо видели? Да и в тексте указано что ей 38 и она миссис, что само собой подразумевает, что она замужем.
Хватит уже всех подряд, включая бабушек, называть девушками.
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−10
11k
Kostick Час назад
"помог ей привезти сундук весом 3 фунта домой" - это же полтора кило от силы.
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Anarasius

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