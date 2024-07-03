FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 121 пост • 55 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Лагуна акул
Семиметровую акулу нашли на пляже, её пришлось поднимать трактором

Семиметровую акулу нашли на пляже, её пришлось поднимать трактором

Автор:
03 июля 2024 10:25
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акла   в мире   находка   новости   пляж   трактор   фото   
1044
5

Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать тушу без признаков жизни.

На британский пляж выбросилась огромная 7-метровая акула. Местным коммунальщикам даже пришлось пригонять трактора, чтобы оттянуть массивную рыбу от побережья.

Тушу акулы, второй по величине живой рыбы в море, увидели возле пляжа Мейденс Бич в Шотландии (Великобритания). Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать существо.

Одна из свидетелей Йоланда МакКолл из графства Эйршир рассказывает, что на расстоянии было трудно понять, жива ли она еще.

"Ее тело барахталось в воде, поэтому было трудно понять, жива она или мертва. Я надела гидрокостюм и залезла в воду, чтобы проверить. Как выяснилось, это туша без признаков жизни. Акула запуталась в длинной веревке, которая торчала у нее изо рта и зацепилась за хвост. Похоже, истощилась, пытаясь освободиться", — рассказала Йоланда в интервью журналистам.

×

По словам женщины, все выглядело так, будто рыба умерла совсем недавно.

МакКолл связалась с британскими дайверами, чтобы получить подкрепление. После того как тушу вытащили на песок, коммунальщики пригнали трактор, чтобы поднять ее и вывезти прочь.

"Мы смогли увидеть всю красоту этого большого существа. Нам было очень грустно", — добавила МакКолл.

К слову, акулы этого вида (Basking shark) могут достигать до 9 метров в длину. Их удивительные габариты и челюсти навевают ужас, однако эти существа считается безопасным для людей и других рыб, поскольку питаются только планктоном.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: акла   в мире   находка   новости   пляж   трактор   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
ЦСКА Час назад
Представляю какой там смрад стоит! В нулевых, в Шарм-эль-шейхе, местные выловили маленькую акулку, чуть больше метра....Вытащили на корму, надели кольчужьи перчатки и открыли ей пасть, что бы крючок освободить...Поднялась такая нестерпимая вонь тухлятиной, что я аж зашатался и потом кушать не мог!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3934 поста (3791 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1178160



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в...
Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания
Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания
Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи
Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#Юмор#фильм#новости#улыбнуло#Еда#истории#кот
#в мире#животные#забавно#история#позитив#Реакция#конфликт#Москва#США#запрет
#люди#интересно#дети#кино#интересное#Ynews#факты#собака#полиция#Россия
Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи Плюшки от государства, которые получают многодетные семьи В Аргентине один пляж завалило вот этим В Аргентине один пляж завалило вот этим 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже 16 штуковин, которые были случайно обнаружены людьми на пляже Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский» Фермера оштрафовали на 40 тысяч рублей за съемку надписи «Я русский» На пляже обнаружили огромный скелет загадочного существа На пляже обнаружили огромный скелет загадочного существа

На что жалуетесь?

Вернуться