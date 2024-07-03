Семиметровую акулу нашли на пляже, её пришлось поднимать трактором

Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать тушу без признаков жизни.
На британский пляж выбросилась огромная 7-метровая акула. Местным коммунальщикам даже пришлось пригонять трактора, чтобы оттянуть массивную рыбу от побережья.
Тушу акулы, второй по величине живой рыбы в море, увидели возле пляжа Мейденс Бич в Шотландии (Великобритания). Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать существо.
Одна из свидетелей Йоланда МакКолл из графства Эйршир рассказывает, что на расстоянии было трудно понять, жива ли она еще.
"Ее тело барахталось в воде, поэтому было трудно понять, жива она или мертва. Я надела гидрокостюм и залезла в воду, чтобы проверить. Как выяснилось, это туша без признаков жизни. Акула запуталась в длинной веревке, которая торчала у нее изо рта и зацепилась за хвост. Похоже, истощилась, пытаясь освободиться", — рассказала Йоланда в интервью журналистам.
По словам женщины, все выглядело так, будто рыба умерла совсем недавно.
МакКолл связалась с британскими дайверами, чтобы получить подкрепление. После того как тушу вытащили на песок, коммунальщики пригнали трактор, чтобы поднять ее и вывезти прочь.
"Мы смогли увидеть всю красоту этого большого существа. Нам было очень грустно", — добавила МакКолл.
К слову, акулы этого вида (Basking shark) могут достигать до 9 метров в длину. Их удивительные габариты и челюсти навевают ужас, однако эти существа считается безопасным для людей и других рыб, поскольку питаются только планктоном.
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