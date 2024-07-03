Семиметровую акулу нашли на пляже, её пришлось поднимать трактором

На британский пляж выбросилась огромная 7-метровая акула. Местным коммунальщикам даже пришлось пригонять трактора, чтобы оттянуть массивную рыбу от побережья.

Тушу акулы, второй по величине живой рыбы в море, увидели возле пляжа Мейденс Бич в Шотландии (Великобритания). Сначала очевидцы думали, что это кит, но позже приехали исследовательские и спасательные группы, которые смогли идентифицировать существо.

Одна из свидетелей Йоланда МакКолл из графства Эйршир рассказывает, что на расстоянии было трудно понять, жива ли она еще.