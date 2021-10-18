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Девушка ищет на пляже материалы для творчества и показывает находки

Девушка ищет на пляже материалы для творчества и показывает находки (25 фото)

Автор:
18 октября 2021 08:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   креатив   находка   пляж   фантазия   фото   
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Что можно найти на пляже? Камешки, ракушки да песок? Не только! Тому, кто обладает вниманием и терпением, везёт отыскивать настоящие сокровища.

Море превращает в самоцветы даже кусочки стекла и керамики. Об этом не понаслышке знает рукодельница Марина из Словении. Девушка живёт неподалёку от морского побережья и постоянно ищет на пляже любопытные вещицы, из которых изготавливает украшения и декор. Своими находками она делится в Инстаграме.


Маленькие пляжные сокровища

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Сердечко, меняющее цвет в солнечных лучах

Винтажная бутылочка итальянской воды Melissa

Значок Snickers с чемпионата мира по футболу в США в 1994 году

 Удивительно, как он попал на пляж в Словении!


Разноцветное матовое стекло особенно прекрасно в лучах заката

Гав!

Голова чугунной фигурки мальчика

Красивый керамический осколок

Стеклянная форма бутылки

Удивительная находка, которая была частью истории

Когда-то это была часть скульптуры Девы Марии из Лурда, Франция. И похожая статуя конца 19 — начала 20 века.


Пуговицы из чёрного стекла

Стекло в форме сердца

Часть горелки керосиновой лампы R. DITMAR Wien 1850-х годов

Старинные бутылки Roncegno, на дне указано «1213»

Крошечный чайник

Кораллы вида Cladocora caespitosa

Кусочек стакана Coca Cola

Морская улыбочка

Эта бутылка примерно 1880-1890 годов когда-то была наполнена ликером мараскино, сделанным семьёй Люксардо

Ещё немного крошечных пляжных находок

Как мы уже говорили, Марина не просто собирает все эти сокровища, но и изготавливает украшения из них, и выглядит это очень круто! Вот несколько примеров:


Часы

Брелок

Ручки

Кулоны

Источник:

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Метки: в мире   креатив   находка   пляж   фантазия   фото   
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