Девушка ищет на пляже материалы для творчества и показывает находки

Что можно найти на пляже? Камешки, ракушки да песок? Не только! Тому, кто обладает вниманием и терпением, везёт отыскивать настоящие сокровища.
Море превращает в самоцветы даже кусочки стекла и керамики. Об этом не понаслышке знает рукодельница Марина из Словении. Девушка живёт неподалёку от морского побережья и постоянно ищет на пляже любопытные вещицы, из которых изготавливает украшения и декор. Своими находками она делится в Инстаграме.
Маленькие пляжные сокровища
Сердечко, меняющее цвет в солнечных лучах
Винтажная бутылочка итальянской воды Melissa
Значок Snickers с чемпионата мира по футболу в США в 1994 году
Удивительно, как он попал на пляж в Словении!
Разноцветное матовое стекло особенно прекрасно в лучах заката
Гав!
Голова чугунной фигурки мальчика
Красивый керамический осколок
Стеклянная форма бутылки
Удивительная находка, которая была частью истории
Когда-то это была часть скульптуры Девы Марии из Лурда, Франция. И похожая статуя конца 19 — начала 20 века.
Пуговицы из чёрного стекла
Стекло в форме сердца
Часть горелки керосиновой лампы R. DITMAR Wien 1850-х годов
Старинные бутылки Roncegno, на дне указано «1213»
Крошечный чайник
Кораллы вида Cladocora caespitosa
Кусочек стакана Coca Cola
Морская улыбочка
Эта бутылка примерно 1880-1890 годов когда-то была наполнена ликером мараскино, сделанным семьёй Люксардо
Ещё немного крошечных пляжных находок
Как мы уже говорили, Марина не просто собирает все эти сокровища, но и изготавливает украшения из них, и выглядит это очень круто! Вот несколько примеров:
Часы
Брелок
Ручки
Кулоны
Источник:
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