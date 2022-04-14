Откуда на португальском пляже взялось настоящее "кладбище якорей"

Самое интересное, что, похоже, кладбищем якорей это место назвали не столько из-за самих якорей, сколько из-за их расстановки – это напоминает настоящее кладбище, только словно вместо крестов или памятников на могилах в землю воткнуты якоря.

Дело в том, что якоря воткнуты в землю не только на равном расстоянии друг от друга, но и одинаковым способом – как бы боком: одним рогом в землю, а другим – вверх. В общем, легко было бы поверить, что это и правда могилы каких-нибудь погибших в кораблекрушении моряков или рыбаков.