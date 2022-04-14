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Откуда на португальском пляже взялось настоящее "кладбище якорей"

Откуда на португальском пляже взялось настоящее "кладбище якорей" (6 фото)

Автор:
14 апреля 2022 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   кладбище   кладбище якорей   пляж   факты   фото   якорь   
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Кладбище якорей – так называют это место, расположенное на юге Португалии, недалеко от города Тавира. Туристам рассказывают, что якоря – это память не о погибших кораблях или судостроительных верфях, а о том, что когда-то тут активно ловили рыбу с помощью сетей. Однако есть и другие версии.

Самое интересное, что, похоже, кладбищем якорей это место назвали не столько из-за самих якорей, сколько из-за их расстановки – это напоминает настоящее кладбище, только словно вместо крестов или памятников на могилах в землю воткнуты якоря.

Дело в том, что якоря воткнуты в землю не только на равном расстоянии друг от друга, но и одинаковым способом – как бы боком: одним рогом в землю, а другим – вверх. В общем, легко было бы поверить, что это и правда могилы каких-нибудь погибших в кораблекрушении моряков или рыбаков.

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При этом точно не известно, кто и когда начал оставлять здесь эти якоря – а главное, для чего. Считается, что они были нужны, что бы крепить их к сетям, опускаемым в океан – якоря удерживали сети, не позволяя океану сносить их течением или прибоем.

Но потом рыбная ловля в этих местах стала сходить на нет – а якоря якобы просто начали втыкать в землю за ненадобностью. Таким образом считается, что "Кладбище якорей" служит памятником времени, когда на этом побережье Атлантического океана активно шла рыбная ловля, ну и самим рыбакам, конечно.

Известно, что это место, известное сейчас больше как пляж Praia do Barril, относилось к рыбацкой деревне, в которой в среднем жило около 80 семей. Причём существовала деревня достаточно долго – примерно с середины 1840-х до середины 1960-х годов. А вот потом тунец, которого здесь ловили, сменил пути миграции и ловля сошла на нет. Винят и излишне активный промысел – как бы то ни было, рыба кончилась.

Рассказывают, что местные жители уже после этого дополняли "кладбище" новыми и новыми якорями. Правда, непонятно, откуда они их брали – если только семьи заканчивали ловлю не все сразу, а по очереди.

Картина рисуется драматическая, конечно. Но есть и другая версия, согласно которой вся эта конструкция служила для более практичных целей. Возможно, якоря на участке недалеко от берега были расставлены в таком порядке, чтобы на них равномерно растягивать рыбацкие сети.

К лапам якорей (это "лепесток" на конце рога) могли цеплять ячейки сети, позволяя таким образом натянуть всю рыболовную снасть и, не путая её, заняться ремонтом, ну или просто очистить от водорослей и высушить. Согласитесь, такая версия выглядит даже более логичной, чем история про якорную свалку.

Впрочем, пока эти "часовые песчаного пляжа" вполне неплохо справляются с новой для себя задачей – привлечением туристов и "позированием" для фотографов. Правда, на само "кладбище" заходить нельзя – оно огорожено железной проволокой.

Рыбацкие старые дома превращены в кафешки и магазины, а добраться сюда из центральной части Тавира легко пешком или попутным "паровозиком" (знаете, такой курортный вид транспорта в виде почти игрушечного поезда) – а заодно тут можно и искупаться, пляж всё-таки. Говорят, неплохой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   кладбище   кладбище якорей   пляж   факты   фото   якорь   
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2  комментария
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10k
Клёст Час назад
Якоря на фото все до нельзя типовые, одинаковые во всём, как будто из одной мастерской, и даже за относительно короткий промежуток времени вышли.
Что-то тут не чисто с ,,кладбищем,,..))
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15k
Valiko 22 минуты назад
больше похоже на фортификационное заграждение из того, что было в наличии
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