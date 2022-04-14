Откуда на португальском пляже взялось настоящее "кладбище якорей"

Кладбище якорей – так называют это место, расположенное на юге Португалии, недалеко от города Тавира. Туристам рассказывают, что якоря – это память не о погибших кораблях или судостроительных верфях, а о том, что когда-то тут активно ловили рыбу с помощью сетей. Однако есть и другие версии.
Самое интересное, что, похоже, кладбищем якорей это место назвали не столько из-за самих якорей, сколько из-за их расстановки – это напоминает настоящее кладбище, только словно вместо крестов или памятников на могилах в землю воткнуты якоря.
Дело в том, что якоря воткнуты в землю не только на равном расстоянии друг от друга, но и одинаковым способом – как бы боком: одним рогом в землю, а другим – вверх. В общем, легко было бы поверить, что это и правда могилы каких-нибудь погибших в кораблекрушении моряков или рыбаков.
При этом точно не известно, кто и когда начал оставлять здесь эти якоря – а главное, для чего. Считается, что они были нужны, что бы крепить их к сетям, опускаемым в океан – якоря удерживали сети, не позволяя океану сносить их течением или прибоем.
Но потом рыбная ловля в этих местах стала сходить на нет – а якоря якобы просто начали втыкать в землю за ненадобностью. Таким образом считается, что "Кладбище якорей" служит памятником времени, когда на этом побережье Атлантического океана активно шла рыбная ловля, ну и самим рыбакам, конечно.
Известно, что это место, известное сейчас больше как пляж Praia do Barril, относилось к рыбацкой деревне, в которой в среднем жило около 80 семей. Причём существовала деревня достаточно долго – примерно с середины 1840-х до середины 1960-х годов. А вот потом тунец, которого здесь ловили, сменил пути миграции и ловля сошла на нет. Винят и излишне активный промысел – как бы то ни было, рыба кончилась.
Рассказывают, что местные жители уже после этого дополняли "кладбище" новыми и новыми якорями. Правда, непонятно, откуда они их брали – если только семьи заканчивали ловлю не все сразу, а по очереди.
Картина рисуется драматическая, конечно. Но есть и другая версия, согласно которой вся эта конструкция служила для более практичных целей. Возможно, якоря на участке недалеко от берега были расставлены в таком порядке, чтобы на них равномерно растягивать рыбацкие сети.
К лапам якорей (это "лепесток" на конце рога) могли цеплять ячейки сети, позволяя таким образом натянуть всю рыболовную снасть и, не путая её, заняться ремонтом, ну или просто очистить от водорослей и высушить. Согласитесь, такая версия выглядит даже более логичной, чем история про якорную свалку.
Впрочем, пока эти "часовые песчаного пляжа" вполне неплохо справляются с новой для себя задачей – привлечением туристов и "позированием" для фотографов. Правда, на само "кладбище" заходить нельзя – оно огорожено железной проволокой.
Рыбацкие старые дома превращены в кафешки и магазины, а добраться сюда из центральной части Тавира легко пешком или попутным "паровозиком" (знаете, такой курортный вид транспорта в виде почти игрушечного поезда) – а заодно тут можно и искупаться, пляж всё-таки. Говорят, неплохой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что-то тут не чисто с ,,кладбищем,,..))