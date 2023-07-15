Женщина на пляже нашла скелет, похожий на инопланетянина или русалку

Это произошло на берегу Кеппел-Сэндси (Квинсленд). Обнаружившая останки Бобби-Ли Оутс была шокирована находкой.

Длина странного создания составляла примерно 1,8 метра. Оно имело длинное тело, грудную клетку, позвоночник и череп, особенно напугавший женщину, потому что он напоминал человеческий.

"Мы сразу запутались в том, что, черт возьми, это может быть, и почему это напоминает человеческий череп? Череп имел удлиненную линию подбородка и волос, которые напоминали цвет коровы или кенгуру, но во многих местах волос не было из-за разложения. Он был точно похож на русалку, но мохнатый, потому что у него был хвост или какая-то концовка – мы были шокированы, потому что он поначалу выглядел человеческим образом”, – рассказала Оутс.