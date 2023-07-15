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Женщина на пляже нашла скелет, похожий на инопланетянина или русалку

Женщина на пляже нашла скелет, похожий на инопланетянина или русалку

Автор:
15 июля 2023 09:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   в мире   русалка   скелет   существо   удивительно   фото   
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В Австралии женщина искала место для кемпинга на пляже, но вместо этого обнаружила скелет удивительного создания.

Это произошло на берегу Кеппел-Сэндси (Квинсленд). Обнаружившая останки Бобби-Ли Оутс была шокирована находкой.


Длина странного создания составляла примерно 1,8 метра. Оно имело длинное тело, грудную клетку, позвоночник и череп, особенно напугавший женщину, потому что он напоминал человеческий.

"Мы сразу запутались в том, что, черт возьми, это может быть, и почему это напоминает человеческий череп? Череп имел удлиненную линию подбородка и волос, которые напоминали цвет коровы или кенгуру, но во многих местах волос не было из-за разложения. Он был точно похож на русалку, но мохнатый, потому что у него был хвост или какая-то концовка – мы были шокированы, потому что он поначалу выглядел человеческим образом”, – рассказала Оутс.

Она поделилась своей находкой с пользователями соцсетей. Некоторые предположили, что это русалка или обычный дюгонь. Также снимки исследовал специалист из Великобритании.

"Мне он кажется маленьким китообразным. Я не знаком ни с этой местностью, ни с тем, какие виды там обычно обитают, поэтому не могу двигаться дальше", – поделился своим мнением глава Лондонского зоологического общества Роб Девиль.


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Метки: Австралия   в мире   русалка   скелет   существо   удивительно   фото   
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5  комментариев
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3k
Lexx Час назад
Скелет дюгоня.
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a_komolow 5 минут назад
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Старичок 59 минут назад
вроде бы сегодня не первое апреля
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