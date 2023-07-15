Женщина на пляже нашла скелет, похожий на инопланетянина или русалку

В Австралии женщина искала место для кемпинга на пляже, но вместо этого обнаружила скелет удивительного создания.
Это произошло на берегу Кеппел-Сэндси (Квинсленд). Обнаружившая останки Бобби-Ли Оутс была шокирована находкой.
Длина странного создания составляла примерно 1,8 метра. Оно имело длинное тело, грудную клетку, позвоночник и череп, особенно напугавший женщину, потому что он напоминал человеческий.
"Мы сразу запутались в том, что, черт возьми, это может быть, и почему это напоминает человеческий череп? Череп имел удлиненную линию подбородка и волос, которые напоминали цвет коровы или кенгуру, но во многих местах волос не было из-за разложения. Он был точно похож на русалку, но мохнатый, потому что у него был хвост или какая-то концовка – мы были шокированы, потому что он поначалу выглядел человеческим образом”, – рассказала Оутс.
Она поделилась своей находкой с пользователями соцсетей. Некоторые предположили, что это русалка или обычный дюгонь. Также снимки исследовал специалист из Великобритании.
"Мне он кажется маленьким китообразным. Я не знаком ни с этой местностью, ни с тем, какие виды там обычно обитают, поэтому не могу двигаться дальше", – поделился своим мнением глава Лондонского зоологического общества Роб Девиль.
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