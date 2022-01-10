9-метровый «морской дракон», который жил 180 миллионов лет назад

Ему около 180 миллионов лет. В длину же эти существа вырастали до 25 метров.



Первые ихтиозавры, которых называют морскими драконами за их очень большие зубы и глаза, были обнаружены охотником за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг (Mary Anning) в начале 19 века.