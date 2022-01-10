9-метровый «морской дракон», который жил 180 миллионов лет назад

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Учёные обнаружили крупнейшие и самые полные из когда-либо обнаруженных в Великобритании останки «морского дракона».
Скелет 9-метрового дельфиноподобного ихтиозавра был найден на водохранилище Ратленд-Уотер, Ратленд
Ему около 180 миллионов лет. В длину же эти существа вырастали до 25 метров.
Первые ихтиозавры, которых называют морскими драконами за их очень большие зубы и глаза, были обнаружены охотником за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг (Mary Anning) в начале 19 века.
Первые ихтиозавры, которых называют морскими драконами за их очень большие зубы и глаза, были обнаружены охотником за окаменелостями и палеонтологом Мэри Эннинг (Mary Anning) в начале 19 века.
«Несмотря на множество окаменелостей ихтиозавров, найденных в Великобритании, удивительно то, что ихтиозавр Ратленда является самым большим скелетом, когда-либо найденным в Великобритании, — сказал доктор Дин Ломакс (Dean Lomax), палеонтолог, изучающий этот вид. — Это действительно беспрецедентное открытие и одна из величайших находок в истории британской палеонтологии.»
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