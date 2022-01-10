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9-метровый «морской дракон», который жил 180 миллионов лет назад

9-метровый «морской дракон», который жил 180 миллионов лет назад (5 фото)

Автор:
10 января 2022 09:08
Сообщество : Наука
Метки: археологи   в мире   морской дракон   наука   находка   раскопки   фото   
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Учёные обнаружили крупнейшие и самые полные из когда-либо обнаруженных в Великобритании останки «морского дракона».
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Метки: археологи   в мире   морской дракон   наука   находка   раскопки   фото   
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2  комментария
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Шурман 42 минуты назад
Обычно таких ловлю , иногда особи бывают по 3-4 кг , моряки говорят что вкусная но я даже рисковать не хочу , если сильно сел на поводок то обрезаю его и на пинках назад в море . В руки лучше не брать , можно в сказку попасть до остановки сердца .
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9k
Алексей 36 минут назад
Ох уж эти британские ученые)))
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