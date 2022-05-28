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Как хранят еду в леднике: самая знаменитая морозильная камера Канады

Как хранят еду в леднике: самая знаменитая морозильная камера Канады

Автор:
28 мая 2022 08:56
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Канада   Туктояктук   в мире   ледник   морозильная камера   фото   
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Туктояктук — крошечная деревушка с населением менее 1000 человек, расположенная на берегу Северного Ледовитого океана в Канаде. В ней есть уникальный холодильник размером с целый дом, которым пользуются местные жители.

Морозилка

Люди, живущие в Туктояктуке и его окрестностях, на протяжении тысячелетий являются заядлыми охотниками, которые добывают мясо китов и гусей. В середине прошлого века жители Туктояктука решили, что им нужна естественная морозильная камера, которая будет гарантировать, что их скоропортящиеся продукты останутся свежими в любое время года. Так появилась «морозилка», прорубленная в леднике.

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Конструкция представляет собой узкую искусственную пещеру, которая простирается почти на 10 м под землей. В пещере есть несколько проходов, где местные жители могут хранить продукты. Лабиринты в леднике были популярной туристической достопримечательностью, пока местные власти не решили, что слишком опасно постоянно водить туристов по скользкой замерзшей лестнице в тускло освещенный туннель. Сегодня путешественники могут войти в хранилище только в том случае, если они приглашены и идут в сопровождении местного жителя.

Чем опасно такое хранилище

Тех, кому посчастливится посетить хранилище, ждет настоящее удовольствие. Узкие проходы в домике выложены тонкими кристаллами льда, которые сверкают на свету. Ледохранилище настолько холодное, что куски льда хрустят под ногами каждый раз, когда туда заходит новый посетитель.

Посетители и жители Туктояктука, которые спускаются в ледник за едой, должны действовать с особой осторожностью. Пространство узкое и скользкое. Там есть сеть веревок и шкивов, чтобы помочь жителям убирать большие куски мяса из нижних проходов. Скользкая деревянная лестница — единственный вход в ледяной дом и выход из него, где стоит быть очень острожным.

Прогулка по замерзшим залам домика похожа на мини-экспедицию по исследованию Арктики. Белый медведь, конечно, там не сможет напасть, но все равно риски присутствуют: можно поскользнуться и сломать ногу из-за скользкой поверхности. Многие посетители, которые с удивлением смотрели на мерцающие ледяные кристаллы, выстроившиеся вдоль стен ледника, с энтузиазмом утверждают, что 10-метровый спуск в узкую ледяную пещеру стоит того, чтобы рискнуть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Канада   Туктояктук   в мире   ледник   морозильная камера   фото   
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2  комментария
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Гера 22 минуты назад
Я че та не понял, они греться туда спускаются?
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Lexx 17 минут назад
А вырубить запасной выход и сделать спуск/подъём безопасным, на это не хватило сил или ума.
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