Как хранят еду в леднике: самая знаменитая морозильная камера Канады

Чем опасно такое хранилище

Тех, кому посчастливится посетить хранилище, ждет настоящее удовольствие. Узкие проходы в домике выложены тонкими кристаллами льда, которые сверкают на свету. Ледохранилище настолько холодное, что куски льда хрустят под ногами каждый раз, когда туда заходит новый посетитель.

Посетители и жители Туктояктука, которые спускаются в ледник за едой, должны действовать с особой осторожностью. Пространство узкое и скользкое. Там есть сеть веревок и шкивов, чтобы помочь жителям убирать большие куски мяса из нижних проходов. Скользкая деревянная лестница — единственный вход в ледяной дом и выход из него, где стоит быть очень острожным.