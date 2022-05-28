Как хранят еду в леднике: самая знаменитая морозильная камера Канады

Туктояктук — крошечная деревушка с населением менее 1000 человек, расположенная на берегу Северного Ледовитого океана в Канаде. В ней есть уникальный холодильник размером с целый дом, которым пользуются местные жители.
Морозилка
Люди, живущие в Туктояктуке и его окрестностях, на протяжении тысячелетий являются заядлыми охотниками, которые добывают мясо китов и гусей. В середине прошлого века жители Туктояктука решили, что им нужна естественная морозильная камера, которая будет гарантировать, что их скоропортящиеся продукты останутся свежими в любое время года. Так появилась «морозилка», прорубленная в леднике.
Конструкция представляет собой узкую искусственную пещеру, которая простирается почти на 10 м под землей. В пещере есть несколько проходов, где местные жители могут хранить продукты. Лабиринты в леднике были популярной туристической достопримечательностью, пока местные власти не решили, что слишком опасно постоянно водить туристов по скользкой замерзшей лестнице в тускло освещенный туннель. Сегодня путешественники могут войти в хранилище только в том случае, если они приглашены и идут в сопровождении местного жителя.
Чем опасно такое хранилище
Тех, кому посчастливится посетить хранилище, ждет настоящее удовольствие. Узкие проходы в домике выложены тонкими кристаллами льда, которые сверкают на свету. Ледохранилище настолько холодное, что куски льда хрустят под ногами каждый раз, когда туда заходит новый посетитель.
Посетители и жители Туктояктука, которые спускаются в ледник за едой, должны действовать с особой осторожностью. Пространство узкое и скользкое. Там есть сеть веревок и шкивов, чтобы помочь жителям убирать большие куски мяса из нижних проходов. Скользкая деревянная лестница — единственный вход в ледяной дом и выход из него, где стоит быть очень острожным.
Прогулка по замерзшим залам домика похожа на мини-экспедицию по исследованию Арктики. Белый медведь, конечно, там не сможет напасть, но все равно риски присутствуют: можно поскользнуться и сломать ногу из-за скользкой поверхности. Многие посетители, которые с удивлением смотрели на мерцающие ледяные кристаллы, выстроившиеся вдоль стен ледника, с энтузиазмом утверждают, что 10-метровый спуск в узкую ледяную пещеру стоит того, чтобы рискнуть.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Жители Канады лишились интернета из-за бобров
- 19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде
- Интересные факты про Канаду
- Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи
- Плавучий дом: супруги из Канады переправили свой 100-летний дом через залив