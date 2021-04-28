FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10121 пост • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Жители Канады лишились интернета из-за бобров

Жители Канады лишились интернета из-за бобров (4 фото)

Автор:
28 апреля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Канада   бобры   в мире   дикая природа   дикие животные   животные   новости   фото   
300
4

Жители города в канадской провинции Британская Колумбия остались без интернета из-за бобров. Животные перегрызли оптоволоконный кабель, чтобы использовать его для строительства плотины. Из-за этого тысяча местных жителей лишилась доступа ко всемирной сети.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Канада   бобры   в мире   дикая природа   дикие животные   животные   новости   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Виталий Касандров Час назад
Крутые себе успехи у генной лаборатории ГРУ . Клонировать Петрова и Боширова в бобров и забросить их в Канаду, это надо же было так хитро сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
728
GoInDown Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку" К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку" Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера Карма в деле: в ЮАР слон затоптал браконьера "Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька "Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344586



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
5
37
Снимки лондонского дна от Джека Лондона
Книга в картинках
10
91
Книга в картинках
﻿
Набирающие популярность в сообществах
50 оттенков жёлтого
0
12
50 оттенков жёлтого
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
0
3
Ferrari Monza SP2 — не самое подходящее транспортное средство для дождливой погоды
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото)
Полиция Бали ищет 22-летнюю россиянку из-за видео для взрослых на вулкане (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#картинки#факты#СССР#города#смешно#смех
#фото#животные#аварии#Россия#кино#фотографии#сша#авария дня#Реакция#интересное
#прикол#дтп#авто аварии#в мире#приколы#знаменитости#шоу бизнес#мемы#история#население

На что жалуетесь?

Вернуться