Жители Канады лишились интернета из-за бобров

300
4
Жители города в канадской провинции Британская Колумбия остались без интернета из-за бобров. Животные перегрызли оптоволоконный кабель, чтобы использовать его для строительства плотины. Из-за этого тысяча местных жителей лишилась доступа ко всемирной сети.
Канадский интернет-провайдер Telus сообщил о необычном случае - в городке Тамблер Ридж бобры лишили местных жителей интернета. Животные перегрызли оптоволоконный кабель, чтобы использовать его для строительства плотины. По данным провайдера, бобры перегрызли кабель в нескольких местах, причинив существенный ущерб. Без доступа к сети в итоге остались около 1000 жителей города.
Кабель, который перегрызли бобры, находился под землей на глубине примерно метр, и защищен изоляционной трубой толщиной 12 см. Почти через сутки сотрудникам компании удалось восстановить обслуживание в регионе - правда, работу затрудняла частично замерзшая земля вокруг кабелей. Пресс-секретарь провайдера назвал этот случай "типично канадским".
Бобры - национальное животное Канады, однако, у них неоднозначная репутация. Одни считают их удивительными животными-инженерами, чьи навыки строительства плотин приносят множество экологических преимуществ. Но их сильные зубы могут нанести значительный ущерб, в частности, фермерским угодьям и деревьям. Лишь в одном округе Тамблер Ридж примерно 800 бобров построили около 200 плотин.
Источник:
Ссылки по теме:
- К морским черепахам подселили невероятно реалистичную "черепаху-шпионку"
- Отдаленный архипелаг превратят в крупнейший заповедник
- Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши
- В Канаде засняли редкого кермодского медведя за рыбалкой
- Как COVID-19 помогает исчезающим черепахам размножаться
20
Понравилось20
Новости партнёров