Пара из Канады переправила свой 100-летний дом через залив

Мечта её детства

Маленькой Дэниель Пенни (Daniele Penney) очень нравился один старинный дом в городке Макайверс в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада). Она часто говорила друзьям, что, когда вырастет, будет в нём жить. Дом, похожий на коробку от печенья, за свою вековую историю несколько раз менял хозяев.

В 2021 году Дэниель и её муж Кирк Ловелл (Kirk Lovell) купили этот дом, но не землю под ним. Прежние хозяева собирались дом снести и на его месте построить новый. Чтобы спасти старинный дом, семья пошла на рискованный шаг: перевезти старинную постройку на другое место на побережье залива.