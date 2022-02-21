FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5098 постов • 1235 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Пара из Канады переправила свой 100-летний дом через залив

Пара из Канады переправила свой 100-летний дом через залив (7 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 10:59
Сообщество : Истории
Метки: Канада   в мире   дом   залив   история   люди   фото   
332
7
1

Семейная пара купила дом, чтобы жить в нём и растить дочь. Но дом нельзя было оставить там, где он стоял, и они решили перевезти его прямо по озеру.

Мечта её детства

Маленькой Дэниель Пенни (Daniele Penney) очень нравился один старинный дом в городке Макайверс в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада). Она часто говорила друзьям, что, когда вырастет, будет в нём жить. Дом, похожий на коробку от печенья, за свою вековую историю несколько раз менял хозяев.

В 2021 году Дэниель и её муж Кирк Ловелл (Kirk Lovell) купили этот дом, но не землю под ним. Прежние хозяева собирались дом снести и на его месте построить новый. Чтобы спасти старинный дом, семья пошла на рискованный шаг: перевезти старинную постройку на другое место на побережье залива.

Не поедем, так поплывём

Вначале дом хотели везти по земле. Но выяснилось, что электропровода на улицах будут мешать. Дом стоял на берегу бухты, так почему бы не переправить его по воде?

Кирк два месяца изучал информацию в интернете по переправке домов. Ведь если во время переселения в Канаде в 1960-х годах, когда не было теперешних технологий, удавалось перевозить дома по воде, то почему бы не повторить это сейчас? Сказано – сделано.


Рискованный план

Построенный ещё в 1920 году дом в течение 7 дней поднимали домкратами, чтобы водрузить его на металлическую платформу с колёсами. К ней Кирк прикрепил 28 больших пластиковых бочек и много пенопласта для лучшей плавучести.


11 октября 2021 года дом подкатили к кромке бухты и спустили на воду. Зданию предстояло проплыть около 800 метров. Флотилия моторных лодок должна была тянуть и толкать дом по воде.

Лодки толкают дом: момент, когда он почти уже приплыл к другому берегу.


Что-то пошло не по плану

Вначале всё шло неплохо, но вдруг лодка Кирка сломалась, а дом начал крениться и уходить под воду.

Вот как описала Дэниель тот волнительный момент:

Не знаю, за чем было больнее наблюдать: за домом, тонущим на наших глазах, или за Кирком, беспомощно гребущим к берегу на заглохшей лодке.


На берегу Кирк взял другую лодку, а тем временем подоспели местные жители, наблюдавшие за процессом переезда. Всем вместе им удалось дотянуть дом до другого берега примерно за 5 часов.



Чем всё закончилось

Великое переселение свершилось: историческая постройка прибыла на новое место. Намокшие стены высушили дровяной печкой и промышленными фенами.


Счастливым владельцам осталось залить фундамент для окончательной установки, сделать небольшой ремонт и можно наслаждаться жизнью, любуясь живописными видами на залив Святого Лаврентия из окон.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Канада   в мире   дом   залив   история   люди   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
ACU900 Полчаса назад
Вопрос зачем все это было нужно? Не проще ли было нанять строителей и построить новый дом на том месте? Неужто он так много съэкономил на этой авантюре?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
☾ Атеист ☽ 10 минут назад
Ну молодчики, справились. Вопрос лишь в том, сохранил ли дом свою прежнюю прочность после такого издевательства? Ведь когда его делали не думали о таком. Нее, по мне лучше так построить с нуля, чем вот таким вот бредом заниматься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Nefrion 18 минут назад
О знакомое название, там описываются события книги "Аня из Зеленых Мезонинов"

"Так как Авонлея занимала маленький полуостров в форме треугольника, выступавший в залив Святого Лаврентия и окруженный с двух сторон водой"(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mowgley Полчаса назад
Судя по фото, весь берег изуродовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
Hallo FreeSpace 36 минут назад
У нас бы так не морочились ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Русская ракета, победившая гравитацию: как Александра Трусова сотворила историю Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни Британская семья потратила £140 000 за два года на строительство собственного самолета Британская семья потратила £140 000 за два года на строительство собственного самолета Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома Мужчина из-за нелепой случайности купил только половину дома Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом Блогерша обменяла обычную заколку для волос на дом
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1116160



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
7
339
Мечта Робинзона: 70-летняя Пятница поразила поклонников свежими фото
Кирзачи
2
178
Кирзачи
Набирающие популярность в сообществах
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
1
24
Исландия и евреи: 9 малоизвестных фактов
Каролинский попугай: Он умел выживать в снегах Северной Америки, но вид был уничтожен местными фермерами в начале 20 века
0
3
Каролинский попугай: Он умел выживать в снегах Северной Америки, но вид был уничтожен...
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
﻿Что видит Хищник после 15 секундной погони за мной
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#в мире#подборка#интересное#сарказм#донбасс#фотографии#Украина
#Юмор#интересно#картинки#СССР#комментарии#животные#конфликт#мемы#хоккей
#история#люди#прикол#Приколы#США#забавно#дом#позитив#смех

На что жалуетесь?

Вернуться