Пара из Канады переправила свой 100-летний дом через залив

Семейная пара купила дом, чтобы жить в нём и растить дочь. Но дом нельзя было оставить там, где он стоял, и они решили перевезти его прямо по озеру.
Мечта её детства
Маленькой Дэниель Пенни (Daniele Penney) очень нравился один старинный дом в городке Макайверс в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор (Канада). Она часто говорила друзьям, что, когда вырастет, будет в нём жить. Дом, похожий на коробку от печенья, за свою вековую историю несколько раз менял хозяев.
В 2021 году Дэниель и её муж Кирк Ловелл (Kirk Lovell) купили этот дом, но не землю под ним. Прежние хозяева собирались дом снести и на его месте построить новый. Чтобы спасти старинный дом, семья пошла на рискованный шаг: перевезти старинную постройку на другое место на побережье залива.
Не поедем, так поплывём
Вначале дом хотели везти по земле. Но выяснилось, что электропровода на улицах будут мешать. Дом стоял на берегу бухты, так почему бы не переправить его по воде?
Кирк два месяца изучал информацию в интернете по переправке домов. Ведь если во время переселения в Канаде в 1960-х годах, когда не было теперешних технологий, удавалось перевозить дома по воде, то почему бы не повторить это сейчас? Сказано – сделано.
Рискованный план
Построенный ещё в 1920 году дом в течение 7 дней поднимали домкратами, чтобы водрузить его на металлическую платформу с колёсами. К ней Кирк прикрепил 28 больших пластиковых бочек и много пенопласта для лучшей плавучести.
11 октября 2021 года дом подкатили к кромке бухты и спустили на воду. Зданию предстояло проплыть около 800 метров. Флотилия моторных лодок должна была тянуть и толкать дом по воде.
Лодки толкают дом: момент, когда он почти уже приплыл к другому берегу.
Что-то пошло не по плану
Вначале всё шло неплохо, но вдруг лодка Кирка сломалась, а дом начал крениться и уходить под воду.
Вот как описала Дэниель тот волнительный момент:
Не знаю, за чем было больнее наблюдать: за домом, тонущим на наших глазах, или за Кирком, беспомощно гребущим к берегу на заглохшей лодке.
Видео
Источник:
Источник:
- 9 отвратительных и страшных вещей, которые бы ждали Вас в Древнем Риме
- "У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество
- Афера века в Tinder: как израильский мошенник обчищал женщин и стал звездой документалки от Netflix
- Старая, старая байка про лампочку
- История человека, который пережил три повешения
Понравилось20
"Так как Авонлея занимала маленький полуостров в форме треугольника, выступавший в залив Святого Лаврентия и окруженный с двух сторон водой"(с)